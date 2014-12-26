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26 декабря 2014, 14:40

Курсы доллара и евро вновь снизились

курс рубля Центробанк

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Рубль в очередной раз укрепился по отношению к доллару и евро. Курс американской валюты упал на 58,16 копейки до 52,03 рубля, сообщает Центробанк.

Официальный курс евро упал на 80,46 копейки и составляет 63,51 рубля за евро.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 68,19 копейки до 57,19 рубля. Таким образом, показатели практически вернулись к уровню начала декабря.

Напомним, 16 декабря стало известно, что правительство выработало меры по стабилизации курса рубля. Правительство, в частности, обсуждало меры надзора за банками и поддержку качественных заемщиков.

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Накануне заседания правительства Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов – до 17%. Это решение призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Ранее Центробанк пытался сбить курс валютными интервенциями – например, 12 декабря регулятор продал 2,3 миллиарда долларов для стабилизации курса.

Напомним, рекордного снижения рубль достиг 18 декабря, когда официальный курс доллара превысил 67 рублей 78 копеек, а евро - 84 рубля 58 копеек. Затем началось укрепление рубля.

Сюжет: Изменение курсов валют

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