Доллар и евро подорожали на 2 рубля

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Курс рубля по отношению к бивалютной корзине "доллар-евро" в очередной раз снизился. Российская валюта подешевела на 2,24 рубля, следует из сообщения Центробанка.

Курс доллара на 14 января вырос на 2,1 рубля и составил 64,84 рубля. Евро также подорожал с 74,35 рубля до 76,77 рубля.

Стоит отметить, что курс рубля по отношению к иностранным валютам приблизился к показателям 18 декабря, когда российская валюта установила сразу несколько антирекордов.

Курс рубля падал на протяжении всего года, но наиболее резкое снижение произошло в середине декабря, когда в ходе торгов на бирже российская валюта потеряла за один день почти треть стоимости.

Напомним, в ночь на 16 декабря 2014 года Центробанк поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого ЦБ поднял ставку с 9,5% до 10,5%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.