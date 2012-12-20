Предприниматель из Коломны погиб на курорте в Тирольских Альпах

В Тирольских Альпах погиб житель Подмосковья

На горнолыжном курорте в Тирольских Альпах погиб 47-летний бизнесмен из подмосковной Коломны. Во время катания Юрия Савкина накрыло снежной лавиной высотой около двух метров.

Известно, что предприниматель давно занимался лыжным спортом, а отправляясь на горнолыжный курорт, взял с собой хорошее снаряжение, сообщил корреспондент телеканала "Москва 24".

Друзья и близкие Савкина считают смерть Юрия несчастным случаем. В экстремальной ситуации он просто не успел воспользоваться кислородным баллоном. Тело погибшего удалось обнаружить с помощью вертолета.

В Коломне у бизнесмена остались жена, взрослые сын и дочь.

Добавим, что в снежный плен в результате схода лавины попали пятеро туристов из России.