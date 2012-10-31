Половина россиян выступает против курения в общественных местах

Фото: ИТАР-ТАСС

Согласно опросу, проведенному "Левада-центр" в октябре 2012 года, 56% россиян решительно поддерживают запрет на курение в общественных местах, еще 25% - одобряют, но считают их чрезмерными. Эти цифры практически не изменились с 2007 года – тогда запрет поддерживало 83% россиян.

Из всех опрошенных ровно половина считает, что в ресторанах необходимы отдельные залы для курящих и некурящих, а полностью против дыма в местах общественного питания высказались 28% респондентов.

На вопрос о запрете курения в телепрограммах и фильмах положительно ответили 66% опрошенных, что на 4% больше,нежели пять лет назад, а число поддерживающих такую пропаганду растет – в 2007 году их было 20%, в 2009 – 21% , в 2012 – 26%.

Напомним, российское Правительство одобрило запрет на курение в общественных местах, закон вступит в силу с 1 января 2015 года.