Табачным компаниям не стоит заниматься благотворительностью - Онищенко

Фото: ИТАР-ТАСС

31 мая – Всемирный день без табака. А уже с 1 июня в России вступает в силу новый антитабачный закон, предусматривающий запрет на курение в общественных местах. Как рассказал глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, не все меры по борьбе с курением эффективны и помогут курильщикам побороть эту пагубную привычку.

"С табаком надо не бороться, без табака нужно жить", - подчеркнул он. Онищенко также рассказал, что наша страна входит в число самых курящих стран мира, среди которых – Япония, Франция, Италия, США и другие.

По мнению главного санитарного врача России, в организациях не должно быть курительных комнат, чтобы у людей не оставалось "заповедников для курения". В этом случае сотрудники будут чаще бросать вредную привычку, ведь не каждый из них пойдет в мороз курить на улицу, сказал Онищенко.

Кроме того, в борьбе с курением будут эффективны ценовые и налоговые меры. "Повышение цен на сигареты на 4% сокращает число курильщиков примерно на 10%", сказал он.

Сигареты не должны продаваться в шаговой доступности, на каждом углу. Это также сможет остановить курильщиков, считает Онищенко.

Еще одним пунктом в борьбе с курением должен стать запрет на рекламу табака и табачных изделий, потому что она оказывает большое влияние на людей.

Минусом является то, что табачным компаниям разрешено заниматься благотворительностью. "Это создает им положительный образ", - сказал глава Роспотребнадзора. По его мнению, это также нужно исключить.

Напомним, по данным ВОЗ, Россия занимает первое место в мире по потреблению табака. Обновлений в существующий закон с надеждой ждут примерно 100 миллионов некурящих жителей нашей страны и с тревогой – около 43 миллионов курильщиков.