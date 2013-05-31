В Европе курение считается признаком бескультурья и нищеты – эксперты

Фото: ИТАР-ТАСС

Во многих странах антитабачные законы и санкции гораздо жестче, чем меры, принятые для борьбы с курением в России. Доказывать, что курение является причиной множества заболеваний, уже не нужно, рассказала в эфире "Москва FM" ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России Галина Холмогорова.

"Во всех других странах курение считается признаком бескультурья и признаком нищеты. Уже весь мир установил, что курение вызывает тяжелые заболевания, приводит к преждевременной смертности", - отметила эксперт.

По ее словам необходимо проводить профилактическую работу с детьми, чтобы не допустить у них появления тяги к сигаретам. Детям свойствен "синдром обезьянки": они повторяют за старшими, чтобы казаться взрослее. К тому же негативный пример зачастую подают даже те, кто призван направлять общественное мнение в области здоровья.

"Исследования нашего центра показали, что среди хирургов курение распространено на 83%, среди администраторов более 60%, среди терапевтов – более 50%", - посетовала Холмогорова.

Чтобы помочь справиться с вредной привычкой, в Москве проведут акцию "Вместе - за некурящий город", посвященную Всемирному дню отказа от табака. Она пройдет 31 мая с 18.00 до 21.00 рядом с театром имени Вахтангова (по адресу ул. Арбат, 28). Пришедшим расскажут об опасности употребления табака, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

"Все, кто заботится о своем здоровье, может сегодня подумать о том, чтобы бросить курить. Мы расскажем людям о том, где они смогут бросить курить, какие будут введены ограничения, чтобы помочь им", - отметила депутат.

Она подчеркнула, что вскоре будут определены административные штрафы за нарушение антитабачного закона. В настоящее время они находятся на утверждении в Думе.

А вот представители Общероссийского движения за права курильщиков считают, что все принимаемые меры не помогут в решении проблемы. Вместо них нужно создать зоны, свободные от табачного дыма, но также оборудовать комфортные места для курения.

"Давайте сделаем два места свободными от табака. Это улицы и наши квартиры. Где есть дети, где есть некурящие, которые не должны вдыхать и видеть, как мы курим. Для этого дайте курильщику качественное место для курения везде, где он есть. Даже в театре, даже в больнице, даже на работе", - сказал Андрей Лоскутов, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков.

Напомним, 1 июня вступает в силу антитабачный закон. При этом штрафовать за нарушение закона не будут в течение пары недель, а курить в ресторанах можно будет и вовсе целый год.