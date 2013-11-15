За исполнением закона о курении проследят полицейские

Контролировать соблюдение "антитабачного закона" будут полицейские

Контролировать соблюдение "антитабачного закона" теперь будут полицейские. Кроме того, каждое ведомство обязано курировать свои площадки, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" депутат Госдумы, автор закона об ограничении курения Николай Герасименко.

Так, контролировать курильщиков в транспорте будет Ространснадзор, за рестораны, в которых запретят курить только в следующем году, будет отвечать Роспотребнадзор, а за дворы и детские площадки – участковые полицейские.

Следить за соблюдением антитабачного законодательства на рабочих местах и в рабочих помещениях будут сотрудники Госпожнадзора и Роспотребнадзора. За эти правонарушения должностные и юридические лица будут платить крупные штрафы.

В ближайшее время контролировать исполнение закона смогут сотрудники патрульно-постовой службы и подразделений по делам несовершеннолетних.

"Нужно все места, где курение запрещено, обозначить знаками, повесить таблички с указанием суммы штрафов", - сказал Герасименко. По его словам, это будет напоминать людям об ответственности и необходимости соблюдать закон о курении.

Напомним, 15 сентября в силу вступают штрафы за курение в неположенных местах. Наказание для курильщиков может составить от 500 до 3 тысяч рублей.

Отдельный штраф установлен за курение на детских площадках, он составляет от 2 до 3 тысяч рублей. Установлена ответственность за привлечение к курению несовершеннолетних, штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей. За курение в общественных местах с граждан будет взиматься штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Курить можно будет в специально отведенных для этого местах. Например, такие места должны будут выделить работодатели для своих сотрудников. За несоблюдение этого требования они будут привлечены к административной ответственности.