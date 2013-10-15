Госдума рассмотрит проект закона о введении штрафов за курение

Государственная Дума 15 октября повторно рассмотрит законопроект о введении штрафов за курение в запрещенных местах. Если его примут, заплатить штраф придется, в частности, тем, кто будет дымить на детских площадках. Сумма штрафа составит от 2 до 3 тысяч рублей.

Владельцев офисных помещений, которые не позаботятся об оборудовании мест для курения, оштрафуют на сумму до 90 тысяч рублей.

Депутаты также планируют увеличить финансовое наказание за демонстрацию курения в детских фильмах и передачах и за продажу сигарет детям.

Если поправки будут приняты, они вступят в силу 15 ноября.