Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая 2013, 16:16

Общество

Спортсменам разрешили курить "травку"

Спортсменам разрешили курить марихуану

С 12 мая спортсмены могут курить марихуану, не опасаясь дисквалификации. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) повысило допустимый порог содержания наркотика в крови в 10 раз.

Марихуана не помогает спортсменам повысить результаты на состязаниях, но является одной из самых частых причин допинговых скандалов. На употреблении "травки" попался даже знаменитый олимпионик Майкл Фелпс - рекордсмен по количеству золотых олимпийских медалей.
Большинство экспертов давно склонялись к мысли, что с марихуаной "надо что-то делать", но предложенный ВАДА вариант все же стал неожиданностью.

Все же марихуана не стала до конца легализованной. Утвержденные нормы позволяют употреблять наркотик за сутки до проведения соревнований.

Отметим, что в качестве радикального решения предлагалось исключение марихуаны из списка запрещенных препаратов.

курение марихуана спортсмены

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика