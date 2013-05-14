Спортсменам разрешили курить "травку"

Спортсменам разрешили курить марихуану

С 12 мая спортсмены могут курить марихуану, не опасаясь дисквалификации. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) повысило допустимый порог содержания наркотика в крови в 10 раз.

Марихуана не помогает спортсменам повысить результаты на состязаниях, но является одной из самых частых причин допинговых скандалов. На употреблении "травки" попался даже знаменитый олимпионик Майкл Фелпс - рекордсмен по количеству золотых олимпийских медалей.

Большинство экспертов давно склонялись к мысли, что с марихуаной "надо что-то делать", но предложенный ВАДА вариант все же стал неожиданностью.

Все же марихуана не стала до конца легализованной. Утвержденные нормы позволяют употреблять наркотик за сутки до проведения соревнований.

Отметим, что в качестве радикального решения предлагалось исключение марихуаны из списка запрещенных препаратов.