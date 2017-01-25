Реставрацию Политехнического музея и Третьяковской галереи завершат до 2020 года

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Реставрацию зданий Политехнического музея, Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Третьяковской галереи планируют завершить в 2018–2020 годах, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, реставрационные работы девятнадцати особо значимых объектах находятся лично на контроле Сергея Собянина. Из них двенадцать зданий ремонтируют за счет федерального бюджета, и семь – на деньги инвесторов.

В текущем году планируют выполнить работы на одном из федеральных объектов – в студенческом комплексе Московской консерватории и двух ее корпусах.

За счет средств инвесторов проводятся работы в зданиях Комплекса на Софийской набережной, Комплекса на Ходынской улице, гостиницы "Центральная", а также в Доме Наркомфина и других объектах.