Главный археолог Москвы назвал найденный в центре города клад уникальным

Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев назвал уникальной находку почти 200 свинцовых пломб в центре столицы, сообщает телеканал "Москва 24".

"Выяснилось, что эта находка уникальна, потому что никогда в Москве не находили пломбы все вместе и в таком количестве. Всего было найдено 196 пломб. При помощи таких пломб опечатывали тюки с товаром, и этот тюк нельзя было разворошить не сорвав эту пломбу. Получатель, видя, что пломба на месте, понимал, что товар дошел в том виде, в котором его отправили", – сказал он.

Свинцовые пломбы, предположительно со времен Отечественной войны 1812 года, нашли на Софийской набережной. Общий вес находки составил два килограмма. Клад содержал 196 старинных пломб.

По мнению археологов, пломбы собирали в тайник из-за свинца, который можно было переплавить в пули. Другое применение находке найти сложно – все пломбы в тайнике уже были использованы. Ценным оставался только материал, из которого они сделаны.

Пломбы исписаны с двух сторон. На одной – государственный герб Российской империи, а на другой – различные значки и сокращенные надписи. Датированы они 1807–1811 годами.