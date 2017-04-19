Мемориальную доску писателю-фантасту Ивану Ефремову откроют в Москве

Фото: ТАСС/А. Лесс

Мемориальную доску фантасту и ученому-палеонтологу Ивану Ефремову установят на доме № 8 в Большом Спасоглинищевском переулке. В этом доме писатель жил с 1935 по 1962 год, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Церемония открытия состоится 25 апреля. Автором мемориальной доски стал заслуженный художник России Иван Коржев, а работа над ее созданием длилась больше года.

"Основной задачей для меня стал поиск простых понятных пластических форм, которые могли бы отразить исключительность литературного наследия Ивана Антоновича в области научной фантастики, показать масштаб его научных палеонтологических открытий", – рассказал Коржев.

По словам скульптура, за основу взят знаменитый фотопортрет писателя, который подвергся существенной художественной переработке.

Иван Ефремов известен благодаря циклам рассказов "Эллинский секрет", "Звездные корабли", повести "Сердце змеи", а также романам "Лезвие бритвы", "Час Быка" и "Таис Афинская". Писатель дважды удостоен ордена Трудового Красного Знамени и ордена "Знак Почета". Его именем названы литературная конференция и литературная премия.

Помимо своей литературной деятельности Ефремов занимался тафономией – дисциплиной, посвященной закономерности процессов захоронения ископаемых организмов. Одного из динозавров, открытого учеником Ефремова, назвали в честь ученого ивантозавром.