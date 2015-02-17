Мемориальная доска удмуртского поэта Кузебая Герда может появиться в cтолице

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Доска памяти удмуртского поэта Кузебая Герда может появиться в центре столицы, сообщает официальный сайт правительства удмуртской республики.

С инициативой об установке мемориального знака обратился писатель Вячеслав Ар-Серги. Он предложить разместить доску памяти на историческом здании в Трубниковском переулке, где в течение нескольких лет жил удмуртский поэт и ученый.

Глава республики Александр Соловьев одобрил эту инициативу и обещал содействие в ее реализации.

Кузебай Герд - основоположник удмуртской поэзии, прозаик, драматург, национальный и общественный деятель. Еще будучи студентом он был инициатором создания первого общества по изучению удмуртской культуры.

Произведения Герда получили широкое признание и переведены на языки народов Советского Союза, венгерский, финский, английский и немецкий языки. Его творчество оказало плодотворное воздействие на последующие поколения удмуртских писателей.