Статус памятников архитектуры получили 14 московских строений

14 столичных строений получили статус памятников архитектуры

Статус памятников архитектуры получили 14 столичных строений в разных частях города и разного времени: от древнего флигеля - до целой железнодорожной станции, сообщает телеканал "Москва 24".

Теперь они под особой охраной. Многие из сооружений нуждаются в серьезной реставрации. Вместе с дореволюционной платформой статус памятников архитектуры получили и деревянный жилой дом, и корпус богадельни, и даже ограда с воротами.

"То что в городской собственности, однозначно, будет отреставрировано, то, то находится в жилом фонде тоже будет приведено в порядок либо целиком за счет города, либо в каких-то долях с представителями собственника, а то что находится в частной собственности - будет заключено с собственником охранное обязательство и собственник обяжется приводить здание в порядок", - заявил замглавы департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Например, станция "Подмосковная" - один из немногих сохранившихся архитектурных ансамблей с депо в форме веера, действующим поворотным кругом, водонапорной башней и старинными паровозами. Здесь планируют открыть музей истории железной дороги.