Русский рок: главные концерты февраля

Февраль – месяц, богатый на выступления русскоязычных рок-команд. В "Главклубе" выступят "Моральный кодекс", "Трубецкой" и "МультFильмы", в "Мумий Тролль Music Bar" – "Мегаполис", а в "16 тонн" – Вася Обломов. Но особое внимание стоит обратить на следующие пять концертов.
"Дайте танк (!)"
Видео: YouTube/daitetank
Жанр – инди-рок
"Дайте танк (!)" – главная инди-команда Подмосковья конца 2010-х (ее участники живут в Коломне). Группа создает бодрый гитарный саунд с оглядкой на творчество Pixies и поет о проблемах сегодняшних 20-летних. В феврале музыканты представят концептуальный мини-альбом "На вырост" на сцене "ГлавClub Green Concert" – это будет самое крупномасштабное выступление "танкистов".
"Главклуб Green Concert"
Орджоникидзе, 11
16 февраля, 20:00
Билеты – от 1200 рублей
Алина Орлова
Видео: YouTube/mirraniti
Жанр – инди-фолк
Певица с хрустальным голосом из Литвы, поющая сразу на трех языках, выступает в Москве не так часто, как этого хотелось бы. Поэтому ее концерт, запланированный на 15 февраля – настоящий подарок всем влюбленным (и не только им). Артистка представит прошлогодний альбом Daybreak, а также любимые каверы.
“Мумий Тролль Music Bar”
Тверская, 7
15 февраля, 21:00
Билеты – от 1500 рублей
"Альянс"
Видео: Youtube/Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России
Жанр – синти-рок
Московская синти-рок-группа "Альянс" образовалась 38 лет назад, а ее меланхоличный номер 1987 года про "лунный свет и майский дождь", наверное, будет жить вечно. Пару месяцев назад кавер на песню "На заре" записала Монеточка – самая востребованная российская артистка конца 2010-х. Есть огромная вероятность, что 9 февраля музыкантов будет ждать аншлаг. Кстати, кроме советской рок-классики ожидается и свежий материал.
Powerhouse
Гончарная, 7/4
9 февраля, 20:00
Билеты – от 650 рублей
Семен Слепаков
Видео: YouTube/
Семен Слепаков
Жанр – авторская песня
Обладатель двух красных дипломов (по экономике и французскому языку), кандидат экономических наук, сценарист, продюсер, звезда КВН... А еще Семен Слепаков поет – про футбол и мужскую дружбу, экстрасенсов и котиков. Услышать позитивные музыкальные зарисовки Семена вы сможете 17 февраля на его творческом вечере.
"Крокус Сити Холл"
Красногорск, Международная, 20
17 февраля, 19:00
Билеты – от 1000 рублей
"Любэ"
YouTube/Matvey Music
Жанр – поп-рок
"Любэ" – наверное, самая народная группа страны. 14 января команда отметила свое 30-летие, а в конце февраля в "Крокус Сити Холле" проект Николая Расторгуева даст сразу три юбилейных концерта."Не губите, мужики", "Не валяй дурака, Америка!", "Атас" – если ваша молодость пришлась на начало 90-х, возможно, вам захочется посетить одно из этих шоу.
"Крокус Сити Холл"
Красногорск, Международная, 20
22, 23 и 24 февраля, 19:00
Билеты – от 1100 рублей