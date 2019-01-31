Русский рок: главные концерты февраля

Февраль – месяц, богатый на выступления русскоязычных рок-команд. В "Главклубе" выступят "Моральный кодекс", "Трубецкой" и "МультFильмы", в "Мумий Тролль Music Bar" – "Мегаполис", а в "16 тонн" – Вася Обломов. Но особое внимание стоит обратить на следующие пять концертов.

"Дайте танк (!)"

Видео: YouTube/daitetank

Жанр – инди-рок

"Дайте танк (!)" – главная инди-команда Подмосковья конца 2010-х (ее участники живут в Коломне). Группа создает бодрый гитарный саунд с оглядкой на творчество Pixies и поет о проблемах сегодняшних 20-летних. В феврале музыканты представят концептуальный мини-альбом "На вырост" на сцене "ГлавClub Green Concert" – это будет самое крупномасштабное выступление "танкистов".

"Главклуб Green Concert"

Орджоникидзе, 11

16 февраля, 20:00

Билеты – от 1200 рублей

Алина Орлова

Видео: YouTube/mirraniti

Жанр – инди-фолк

Певица с хрустальным голосом из Литвы, поющая сразу на трех языках, выступает в Москве не так часто, как этого хотелось бы. Поэтому ее концерт, запланированный на 15 февраля – настоящий подарок всем влюбленным (и не только им). Артистка представит прошлогодний альбом Daybreak, а также любимые каверы.

“Мумий Тролль Music Bar”

Тверская, 7

15 февраля, 21:00

Билеты – от 1500 рублей

"Альянс"

Видео: Youtube/Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России

Жанр – синти-рок

Московская синти-рок-группа "Альянс" образовалась 38 лет назад, а ее меланхоличный номер 1987 года про "лунный свет и майский дождь", наверное, будет жить вечно. Пару месяцев назад кавер на песню "На заре" записала Монеточка – самая востребованная российская артистка конца 2010-х. Есть огромная вероятность, что 9 февраля музыкантов будет ждать аншлаг. Кстати, кроме советской рок-классики ожидается и свежий материал.

Powerhouse

Гончарная, 7/4

9 февраля, 20:00

Билеты – от 650 рублей

Семен Слепаков

Видео: YouTube/

Семен Слепаков

Жанр – авторская песня

Обладатель двух красных дипломов (по экономике и французскому языку), кандидат экономических наук, сценарист, продюсер, звезда КВН... А еще Семен Слепаков поет – про футбол и мужскую дружбу, экстрасенсов и котиков. Услышать позитивные музыкальные зарисовки Семена вы сможете 17 февраля на его творческом вечере.

"Крокус Сити Холл"

Красногорск, Международная, 20

17 февраля, 19:00

Билеты – от 1000 рублей

"Любэ"

YouTube/Matvey Music

Жанр – поп-рок

"Любэ" – наверное, самая народная группа страны. 14 января команда отметила свое 30-летие, а в конце февраля в "Крокус Сити Холле" проект Николая Расторгуева даст сразу три юбилейных концерта."Не губите, мужики", "Не валяй дурака, Америка!", "Атас" – если ваша молодость пришлась на начало 90-х, возможно, вам захочется посетить одно из этих шоу.

"Крокус Сити Холл"

Красногорск, Международная, 20

22, 23 и 24 февраля, 19:00

Билеты – от 1100 рублей