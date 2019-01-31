Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

31 января, 14:43

Русский рок: главные концерты февраля

культура концерты weekend

Февраль – месяц, богатый на выступления русскоязычных рок-команд. В "Главклубе" выступят "Моральный кодекс", "Трубецкой" и "МультFильмы", в "Мумий Тролль Music Bar" – "Мегаполис", а в "16 тонн" – Вася Обломов. Но особое внимание стоит обратить на следующие пять концертов.

"Дайте танк (!)"

Видео: YouTube/daitetank

Жанр – инди-рок

"Дайте танк (!)" – главная инди-команда Подмосковья конца 2010-х (ее участники живут в Коломне). Группа создает бодрый гитарный саунд с оглядкой на творчество Pixies и поет о проблемах сегодняшних 20-летних. В феврале музыканты представят концептуальный мини-альбом "На вырост" на сцене "ГлавClub Green Concert" – это будет самое крупномасштабное выступление "танкистов".

"Главклуб Green Concert"
Орджоникидзе, 11
16 февраля, 20:00
Билеты – от 1200 рублей

Алина Орлова

Видео: YouTube/mirraniti

Жанр – инди-фолк

Певица с хрустальным голосом из Литвы, поющая сразу на трех языках, выступает в Москве не так часто, как этого хотелось бы. Поэтому ее концерт, запланированный на 15 февраля – настоящий подарок всем влюбленным (и не только им). Артистка представит прошлогодний альбом Daybreak, а также любимые каверы.

“Мумий Тролль Music Bar”
Тверская, 7
15 февраля, 21:00
Билеты – от 1500 рублей

"Альянс"

Видео: Youtube/Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России

Жанр – синти-рок

Московская синти-рок-группа "Альянс" образовалась 38 лет назад, а ее меланхоличный номер 1987 года про "лунный свет и майский дождь", наверное, будет жить вечно. Пару месяцев назад кавер на песню "На заре" записала Монеточка – самая востребованная российская артистка конца 2010-х. Есть огромная вероятность, что 9 февраля музыкантов будет ждать аншлаг. Кстати, кроме советской рок-классики ожидается и свежий материал.

Powerhouse
Гончарная, 7/4
9 февраля, 20:00
Билеты – от 650 рублей

Семен Слепаков

Видео: YouTube/
Семен Слепаков

Жанр – авторская песня

Обладатель двух красных дипломов (по экономике и французскому языку), кандидат экономических наук, сценарист, продюсер, звезда КВН... А еще Семен Слепаков поет – про футбол и мужскую дружбу, экстрасенсов и котиков. Услышать позитивные музыкальные зарисовки Семена вы сможете 17 февраля на его творческом вечере.

"Крокус Сити Холл"
Красногорск, Международная, 20
17 февраля, 19:00
Билеты – от 1000 рублей

"Любэ"

YouTube/Matvey Music

Жанр – поп-рок

"Любэ" – наверное, самая народная группа страны. 14 января команда отметила свое 30-летие, а в конце февраля в "Крокус Сити Холле" проект Николая Расторгуева даст сразу три юбилейных концерта."Не губите, мужики", "Не валяй дурака, Америка!", "Атас" – если ваша молодость пришлась на начало 90-х, возможно, вам захочется посетить одно из этих шоу.

"Крокус Сити Холл"
Красногорск, Международная, 20
22, 23 и 24 февраля, 19:00
Билеты – от 1100 рублей

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать