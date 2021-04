Плейлист на праздники: самый простой способ создать новогоднее настроение

Если ощущение Нового года и Рождества никак не приходит, поставьте что-нибудь из праздничного плейлиста. Девять бесспорных хитов можно послушать прямо на этой странице.

Wham! – Last Christmas

Эта песня появилась в 1984 году благодаря дуэту Wham!, одним из участников которого был знаменитый Джордж Майкл. Собственно, его перу и принадлежит текст, наверное, самой популярной новогодне-рождественской композиции в мире.



Wham! поют о том, что, даже несмотря на праздничное настроение, способное заглушить голос разума, не стоит доверять свои сокровенные чувства кому попало. Этих эмоций достойны лишь особенные люди. А если сейчас таких людей рядом нет, это вовсе не значит, что их место должен занять первый встречный.

Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You

Не любите ретро? Тогда вместо хита группы Wham! поставьте All I Want For Christmas Is You. Несмотря на то что Мэрайя Кэри впервые исполнила ее в 1994 году, жителям России может показаться, что Кэри занимается ничем иным, как плагиатом, ведь точно такая же фраза на русском языке звучала в песне, которую пели заяц и волк из "Ну, погоди!".



В любом случае это очень милая и трогательная песня, которая напоминает, что новогодний подарок необязательно должен быть куплен в магазине.

Кстати, эта песня является заглавной темой к фильму "Реальная любовь", который повествует о том, что Рождество – время чудес, когда все желания исполняются, даже несмотря на то, что у каждого человека они свои, ведь дело не в том, чего ты хочешь, а лишь в том, как сильно.

ABBA – Happy new year

Несмотря на то что в западных странах отмечают именно Рождество, шведская группа ABBA не обошла стороной всех любителей праздновать Новый год.



Мало кто знает, но в переводе на русский язык рабочее название этой песни звучало как: "Папочка, не напивайся в Рождество". И, несмотря на то что в самой песне есть откровенно грустные и тоскливые строки, главное – это новогоднее настроение, которое приходит к слушателю с самых первых нот.

Frank Sinatra – Let it snow! Let it snow! Let it snow!

Забавный факт – эта песня была написана вовсе не зимой, а жарким знойным летом. Ее авторы – Сэмми Кан и Жюль Стайн. Первым, кто ее спел, стал Вон Монро в 1945 году, хотя большинство знает ее именно в исполнении Фрэнка Синатры.



Самое интересное, что в тексте песни нет ни слова про Новый год или Рождество, но ее дух и настроение просто не могут не вызывать стойкой ассоциации с этими праздниками.

Enya – We Wish You A Merry Christmas

Эта песня – самая старая в нашем списке, ведь появилась она в Англии еще в XVI веке. Впрочем, изначально это была даже не песня, а скорее форма поздравления в канун праздника.



Так что она не только самая старая, но и самая "народная" в сравнении со всеми остальными песнями в списке. Предлагаем послушать ее в исполнении ирландской певицы Энии.

"Машина времени" – "Рождественская песня"

В 1992 году новогодним хитом на отечественной сцене стала "Рождественская песня" группы "Машина времени". Бессменный лидер коллектива Андрей Макаревич исполнил ее на концерте "В новогоднюю ночь".



По большому счету рассказывать о ней еще что-то нет никакого смысла: вы наверняка не раз ее слышали, так что, если иностранные песни вам не по душе, прекрасная альтернатива – бархатистый голос Макаревича.

"Дискотека Авария" – "Новогодняя"

Эта песня "Дискотеки Авария" каждый год помогает россиянам ответить на вопрос: "С какого числа декабря уже можно начинать поздравлять с наступающим?".



Собственно, как только вы услышите ее впервые на волнах любой нашей радиостанции − значит, что "можно" уже наступило.

Chuck Berry – Run Rodolph Run

Новогодняя песня для любителей классического блюза – Run Rodolph Run − была записана одним из величайших музыкантов в истории человечества Чаком Берри в 1958 году.



Ее конструкцию в американской музыке можно сравнить с аккордами, которые практически не меняются от песни к песне в русском шансоне. На то он и 12-тактный блюз. Так что не удивляйтесь, что при прослушивании песни возникнет ощущение, что старина Чак сделал две по цене одной: музыка в бессмертном хите Johnny B. Goode (была в фильме "Назад в будущее") практически идентичная.

Кстати, если вам интересно, кто такой Рудольф, расскажем: так зовут оленя, который тянет упряжку Санта-Клауса. А в самой песне Чак просит Санту подарить ему электрогитару.

Queen – Thank God It’s Christmas

Какой Новый год без песен обладателя одного из самых красивых голосов в истории? Разумеется, никакой. Так что, если бы в этом списке не было песни Меркьюри, его можно было бы и не читать.



Фредди спел ее в той самой трогательной и душевной манере, за которую его всегда любили. Ну и, конечно, фирменное сочетание рок-н-ролла и оперного пения, которое можно услышать только у Queen.