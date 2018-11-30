Пять событий фестиваля NET, на которые еще можно достать билеты

С 30 ноября по 20 декабря в Москве пройдет двадцатый, юбилейный фестиваль "NET: Новый Европейский Театр". Море грязи, тонны соли, "плохое государство" от швейцарского авангардиста Кристофа Марталера и другие громкие спектакли фестиваля вы уже не увидите – к сожалению, на все хиты программы билеты раскупили, что и неудивительно. Но это не значит, что нужно забыть про NET.

Редакция портала Москва 24 собрала не менее интересные события фестиваля, на которые еще можно попасть.

"Ведьмы: Эфир"

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля NET

Весьма эффектный спектакль про науку. Две актрисы играют в великих ученых – Альберта Эйнштейна и Николу Тесла. И если про ученых все понятно, то про актрис стоит рассказать отдельно: Ивана Йозич (которая и была одной из инициаторов спектакля) и Мария Дафнерос из театра Яна Фабра на сцене исследуют "чувственный, сексуальный потенциал науки".

Из интересного реквизитного: черные воздушные шары, волосы, мозги, золотая краска и уголь. Из интересного режиссерского: "Ведьмы: Эфир" – это совместная работа технологичного, интеллектуалистского режиссера Клима Козинского с Милой Йозич да еще и при поддержки театра Яна Фабра.

Где: Электротеатр "Станиславский"

Когда:20 декабря, 19:00, 21:30

"Суд над Джоном Демьянюком. Холокост-Кабаре"

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля NET

В основе пьесы канадского драматурга Джона Гарфинкеля – реальный судебный процесс, длившийся в течение 30 лет. Гражданина США украинского происхождения Ивана Демьянюка обвиняли и в конце концов признали виновным в пособничестве убийству 28060 заключенных в нацистском лагере смерти.

Режиссер Илья Мощицкий представил пьесу Гарфинкеля как саркастическое шоу, отсылающее и к традициям эпического театра Брехта, и к кабаре. Выбор жанра очень логично переплетается с историей дела Демьянюка: ведь для заседаний суда власти брали в аренду театральный зал и транслировали процесс по телевидению как реалити-шоу.

Когда: 20 декабря, 19:00, 21:30

Где: Театр Модерн

К своему юбилею NET приготовил спецпрограмму: зрители впервые смогут посмотреть на большом экране архивные записи спектаклей, которые приезжали на фестиваль в прошлые годы. В Москве показы пройдут в кинотеатре "Октябрь" с 30 ноября по 2 декабря.



"Войцек, или Эскиз головокружения"

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля NET

Французский режиссер и балетмейстер Жозеф Надж и его версия незавершенной пьесы рано ушедшего из жизни драматурга Георга Бюхнера. Спектакли Наджа – это нечто среднее между балетом, инсталляцией и традиционным театром. Его называют одной из самых ярких фигур визуального театра, во многом из-за того, что Надж работает не с драматургией, а с образами. Так, в "Войцеке" от сюжета пьесы Бюхнера осталась одна метафора. Персонажи едят, ломают о голову палки, вырезают из своего тела куски мяса, моются под душем из песка и время от времени покрикивают. Все это запросто может напугать, но вероятнее всего мощный визуальный ряд сможет с легкостью приковать вас к зрительскому креслу на целый час – именно столько продолжается действо. Кстати, в 2003 году "Войцек" получил премию "Золотая маска" за лучший зарубежный спектакль, показанный в России.

Когда: 30 ноября

Где: Каро 11 Октябрь

"Белый кролик, красный кролик"

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля NET

Спектакль без режиссуры, декораций и репетиций по пьесе иранского драматурга Нассима Солейманпура. Важнейшее условие игры: актер не должен прочесть текст до спектакля. В "Белом кролике" публика находится почти в равных условиях с исполнителем.

По правилам, актер может ее сыграть только один раз. В своей пьесе Солейманпур проверяет на прочность границы между актером и зрителем, вовлекает публику в диалог и делает смотрящих участниками.

Когда: 7 – 9, 12 – 16 декабря

Где: "Каро 11 Октябрь"

"Оргия толерантности"

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля NET

Спектакль бельгийского перформера, художника, хореографа, режиссера (плюс, конечно же, известного европейского провокатора) Яна Фабра считается чуть ли не главным событием кинопрограммы фестиваля. "Оргия толерантности" – это откровенное издевательство над одним из ключевых понятий европейской демократии.

В спектакле препарируются не только вопросы потребительства или идеи толерантности, но и политические курсы, и даже современное искусство. И немного о сценическом языке: женщины, оседлав тележки из супермаркетов, рожают чипсы, сникерсы и банки пива, мужчины занимаются спортивным онанизмом, а также любовные дуэты между потребителями и дизайнерскими сумками, бесконечные fuck you всем национальностям, государствам, художникам и дикие танцы – куда же без них. Конечно, Фабр исследует и пределы терпимости театральной публики.

Когда: 1 декабря

Где: "Каро 11 Октябрь"