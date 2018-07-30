Группа "Диана Арбенина. Ночные Снайперы" выступит на "Крыше 24"

Телеканал Москва 24 завершает серию традиционных летних концертов под открытым небом "Крыша 24" выступлением культовой отечественной рок-группы "Диана Арбенина. Ночные Снайперы".

Фото: портал Москва 24/Виктория Виатрис

Любимые песни прозвучат для гостей проекта на одной из самых красивых крыш столицы. Смотрите трансляцию 10 августа в 22:10 на телеканале Москва 24.

Цикл летних музыкальных концертов под общим названием "Крыша 24" объединил на своей площадке многих известных российских исполнителей. Этим летом уже состоялись выступления легендарных российских рок-групп "Несчастный случай" и "Моральный Кодекс". А в целом в рамках проекта прошли концерты таких коллективов, как BrainStorm, A’Studio, Uma2rman, оркестр Большого театра, Billy’s band.