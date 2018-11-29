Большой, которого нет: снимки исторической сцены до реконструкции выставили в Музее Москвы

Выставка "Занавес" в Музее Москвы возвращает зрителя на 13 лет назад. Летом 2005 года, за десять дней до начала реконструкции главного театра страны, фотограф Глеб Косоруков получил доступ во все помещения исторического здания. Целых шесть лет, что длилась реконструкция, а Большой находился в переходном периоде, фотограф снимал там, куда обычно никого не пускают и живут по своим законам.

Редакция портала Москва 24 объясняет, почему выставка Косорукова понравится не только любителям балета.



Фото: Глеб Косоруков. Предоставлено музеем Москвы

Глеб Косоруков – автор проектов и монументальных инсталляций, выставлявшихся в России и в Европе, номинант и финалист премии Кандинского в 2010 году с двумя проектами: "100 стахановцев" (проект года) и "Процессия" (медиапроект года). В 1990-е работал как фотожурналист для изданий New York Times, The Guardian, Time и других. Его работы находятся в коллекциях Русского Музея, Эрмитажа, Мультимедиа Арт Музея, Музея Москвы, в частных коллекциях в России и за рубежом.

Глеб Косоруков: "Больше века театральное сообщество жило герметично и мало зависело от внешних реалий, этого не изменили ни перестройка, ни переход страны к капиталистической экономике. Театр – это не только танцоры или оперные певцы, но и технические сотрудники, всего около 200 человек, среди них были настоящие театральные долгожители. Для этих людей реконструкция была не просто сменой интерьеров, а концом целой эпохи".

Как это сделано

Фото: Глеб Косоруков. Предоставлено музеем Москвы

Работы по восстановлению Большого театра сопровождались бесконечными задержками, обвинениями в коррупции и скандалами. В 2011 году театр открылся после шестилетней реставрации: прошло семь лет, сменилось руководство, и о провокационных новостях все вроде бы забыли. Теперь – премьеры, бесконечные овации и улетающие за секунды билеты. Все-таки это Большой.

Выставка Глеба Косорукова – это не документальная хроника из серии "за 10 дней до реконструкции" и даже не ностальгия. Это попытка поймать уходящую эпоху, ведь Большой театр и для зрителей, и для артистов, и для работников воспринимался не просто исторической точкой на карте Москвы, а отдельным государством (с этой точки зрения, кстати, изменилось немногое).

Куратор выставки Алина Федорович: "Эта выставка – экспериментальная, как, впрочем, и ее оформление. Мы не хотели просто развесить красивые фотографии по стенам, это довольно понятно и никому не интересно. Некоторые работы после окончания выставки будут переданы автором в коллекцию Музея Москвы".



Выставка понравилась нынешнему директору Большого театра Владимиру Урину, а копию фотографии арьерсцены со старыми механизмами он попросил для личной коллекции.

Как это выглядит

Фото: Глеб Косоруков. Предоставлено музеем Москвы

Пространство выставки – небольшой лабиринт про Большой театр. Это не линейная история про зал с фотографиями гримерок, кадрами с репетиций и портретами работников цеха. Художник проводит вас сквозь череду мизансцен, где, на первый взгляд, совершенно неожиданно соседствуют балетный кордебалет и бутафоры, костюмеры и оперные певцы, осветители и премьеры.

Так в кадре появились молодой Цискаридзе и алый занавес с золотыми буквами СССР. Скрытые диалоги между мужским и женским, спящий техник на диване, где стены обклеены обнаженкой из девяностых, репетирующие танцовщики классического балета. Никаких рамок, только скотч и гвозди.

Впрочем, этот художественный ход, судя по книге отзывов, не всем очевиден: "Надергать из интернета картинок и прилепить их малярным скотчем к стене это, типа, выставка?! Жаль денег".