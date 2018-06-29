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Москва 24

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Культура

29 июня 2018, 00:06

Scooter, еврейский джаз и концерт самого счастливого человека: афиша на уикенд

культура искусство кино

Рейв-легенды Scooter едут в Россию, в "Электротеатре Станиславский" воплотят в жизнь "Фантазии Фарятьева", а на крыше музея Парка Горького выступит самый счастливый человек. Лучшие события уикенда – по версии портала Москва 24.

Scooter в Adrenaline Stadium.

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Легенды хэппи-хардкора отмечают 25-летие концертом в Москве. Уже четверть века пергидрольный блондин Эйч Пи Бакстер и его коллеги мечутся между преступным легкомыслием и чрезмерной серьезностью, между безбашенным рейвом и строгим техно. Но в любых своих ипостасях Scooter остаются верны своему профессионализму и духу 90-х.

"How much is the fish?" Ответ на этот и другие животрепещущие вопросы современности можно будет услышать уже в субботу.

Где: Adrenaline Stadium.

Когда: 30 июня, в 20:00.

Кинопоказы в ММОМА.


Московский музей современного искусства открывает июльский сезон кинопоказов, посвященных модерну и contemporary art. В воскресенье посетители образовательного центра ММОМА в Ермолаевском переулке увидят ленту Александра Митты "Шагал-Малевич". Это фантазия о жизни двух совершенно разных художников, в равной степени повлиявших на европейский авангард.

До конца месяца в ММОМА покажут фильмы Пола Моррисона, Бэнкси, Питера Йетса и Пьера Торретона. Все показы бесплатны, но число мест ограничено, поэтому лучше на интересующие вас картины зарегистрироваться заранее.

Где: Образовательный центр ММОМА.

Когда: Каждое воскресенье, с 1 июля, в 18:00.

"Фантазии Фарятьева" в "Электротеатре Станиславский".



Видео: YouTube/Электротеатр Станиславский

Дебют режиссера Евгения Позднякова на Малой сцене "Станиславского". В основу спектакля легла пьеса Аллы Соколовой, по которой в 1979 году вышел телефильм с Андреем Мироновым и Мариной Нееловой в главных ролях.

Главный герой разрывается между тремя девушками. Те отвечают взаимностью, приводя мелодраму к фарсу. Режиссер Поздняков осовременил пьесу, перенеся ее в наши дни. Но нелепость и неловкая трагичность положения Фарятьева остались на своих местах.

Где: "Электротеатр Станиславский".

Когда: 30 июня, в 20:00.

Shalosh в клубе Алексея Козлова.


Израильское трио с незамысловатым названием Shalosh готовится порадовать московских любителей легкого, но при этом в меру умного джаза. Ударные, бас и пианино – ничего лишнего. В этом году у них вышла пластинка на немецком лейбле Neuklang, что уже о многом говорит.

Где: Клуб Алексея Козлова.

Когда: 30 июня, в 20:00.

Саша Гусов. "Большой балет".


Фото предоставлено пресс-службой

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка Саши Гусова, посвященная балетному закулисью. Над циклом "Большой балет" Гусов работал с 1992 года. Героями его работ стали Николай Цискаридзе, Светлана Захарова, Владислав Лантратов и другие артисты. В "Большом балете" Гусов обнажает рутину балетного ремесла, которую зоркий объектив превращает в такое же искусство, как и то, что мы в итоге видим на сцене.

Где: Центр братьев Люмьер.

Когда: до 23 сентября.

Презентация книги Ле Корбюзье в Некрасовке.


В издательстве Ad Marginem вышел перевод книги Ле Корбюзье "Когда соборы были белыми. Путешествие в край нерешительных людей". О гениальном архитекторе, определившем облик современных жилых строений, и его труде расскажет преподаватель МАРШ Анна Броновицкая. Вход по предварительной регистрации.

Где: Библиотека им. Некрасова.

Когда: 30 июня, в 19:30.

Shoo и Стас Море в Парке Горького.

Фото: depositphotos/bernardbodo

"Теплый ламповый вечер под июльским открытым небом" обещает группа Shoo. Вас ждет женский соул с неожиданными перебивками в ритме и довольно непредсказуемыми мелодиями.

Вместе с Shoo выступит Стас Море, который называет себя самым счастливым человеком на земле. Словом, бросайте мотивационные книги и идите на воскресный концерт в Парке Горького.

Где: Крыша Музея Парка Горького.

Когда: 1 июля, в 19:00.

"История джаза в 10 джазовых стандартах".


Ликбез для тех, кто хочет понять эволюцию джаза, а также о десятках его современных подвидов расскажет музыковед Анастасия Четверикова. За два часа мы узнаем, почему джаз пахнет жасмином, а всеми любимая новогодняя песня Let It Snow никак не связана с Рождеством.

Где: Пространство "Синхронизация".

Когда: 1 июля, в 19:00.

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