Три эпохи Семена Файбисовича

В Новой Третьяковке 27 марта открылась выставка работ Семена Файбисовича – одного из наиболее ярких мастеров эпохи застоя, перестройки и постсоветского времени. Художника нельзя назвать ни концептуалистом, ни последователем соц-арта, ни гуру фотореализма. Он – все и сразу. Его работы – это задокументированные кадры позднесоветских реалий и исследование различных оптических эффектов, это жизнь как она есть, без идеологической нагрузки, это художественные ответы на вопросы: "Кто я, где я и что происходит вокруг?"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выставка – ретроспектива, а значит здесь представлено искусство Файбисовича "от начала и до конца". Отправная точка – работы 1980-1990-х годов, в которых художник создал портрет уходящей эпохи с помощью камеры и кисти: сначала он снимал на пленку, а после переносил кадры на холсты. В его фокусе – демонстранты, трудящиеся, пассажиры автобусов и подмосковных электричек. И все выглядят очень объективно, автор явно не дорабатывал образы – в этом-то и есть его фишка.

Следующий значимый этап – картины середины 90-х, своеобразные опыты изучения особенностей стереоскопического зрения. Здесь художник пытается ответить на вопрос: "Как можно видеть тот или иной объект?" В этот период он экспериментирует с фильмом "Список Шиндлера", точнее, с его монохромным кадром. Файбисович показывает, как черно-белую картинку может зарядить эмоционально цвет, тень и визуальные эффекты.

И последний важный период – "Comeback". Здесь автор несколько иронично представляет портрет современной эпохи: на его работах маргинальные типажи будто сошли с обложек глянцевых журналов (выглядят точно так же), а обитатели Казанского вокзала напоминают персонажей передвижников. В общем, работает на контрасте.

В Третьяковской галерее открылась выставка произведений Семена Файбисовича 1 из 15

Крымский Вал, 10

До 28 июля

500 рублей