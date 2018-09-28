Группа "Би-2" представит шоу "Горизонт событий"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина и Александра Судьбина

Группа Би-2 даст масштабный концерт в "Олимпийском" 27 октября. Музыканты представят шоу "Горизонт событий", одноименная пластинка вышла осенью прошлого года.

Московская презентация альбома состоялась 25 ноября в Ледовом Дворце ВТБ – это выступление было названо "Лучшим концертом года" на церемонии вручения музыкальной премии "Чартова дюжина". Шоу посетили 12 тысяч зрителей, но далеко не все поклонники смогли попасть на концерт, поэтому Би-2 снова представят "Горизонт событий" в Москве.

Шоу станет еще более зрелищным и масштабным – и дело не только в размере площадки, которая в этот раз сможет вместить более 20 000 поклонников группы.

Зрителей ждет космическое световое шоу, разработанное для мирового тура "Би-2", который прошел прошлой осенью. Для концерта в "Олимпийском" готовится обновленная сценография и новый видео-ряд, который будет транслироваться на уникальном поворотном экране.

Специальным гостем в "Олимпийском" станет американская группа Midnight Faces. Кстати, треки Midnight Faces зрители концертов Би-2 уже не раз слышали – некоторые песни команды звучат перед шоу "Горизонт событий" во всех городах тура.

29 сентября 2017 года "Би-2" выпустили альбом "Горизонт событий", до середины марта 2018 входивший в TOP-10 iTunes. Мировой тур в поддержку пластинки стартовал в октябре 2017 года. За первые два месяца гастролей Би-2 сыграли более 40 sold-out концертов.

