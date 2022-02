"Артмоссфера", Джон Кейдж и DEREVO: куда сходить на неделе

Антон Адасинский и DEREVO, "Космическая Одиссея" в IMAX, концерт Роджера Уотерса и Международный фестиваль изобретательной музыки – редакция портала Москва 24 выбрала несколько лучших событий недели.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Спектакль "Все вокруг"



Моноспектакль Алисы Гребенщиковой по стихам современных авторов. Произведения Веры Полозковой, Михаила Чевега, Али Кудряшовой, Анны Русс, Анны Логвиновой, Даны Сидерос, Федора Сваровского объединятся вокруг всеохватывающей постановки Виктора Алферова с Алисой Гребенщиковой в главной роли. Это спектакль о жизни вокруг нас, внутри нас и между нами языком поэзии.

Где: театр "Практика"



Когда: 28 августа, 20:00

Концерт Марселя Дюшана и Джона Кейджа в "Гараже"

Театр голоса "Ла Гол" исполнит композиции Марселя Дюшана и Джона Кейджа, которые редко звучат вживую. Это фрагменты дюшановской "Зеленой коробочки", кейджевские опусы №67 и №91, а также несколько отрывков из его же "Книги песен" и композиции на стихи Майкла Каннингема.

Дюшан и Кейдж – два художника, навсегда изменившие мир искусства. Великий француз в начале ХХ дал старт концептуализму, а американский композитор закрепил достижения своего гениального предшественника. Концерт в "Гараже" позволит прикоснуться к той части творчества мастеров, которая нередко остается незамеченной.

Где: Музей современного искусства "Гараж"



Когда: 29 августа, 20:00

Фото: ТАСС/Stefano Cappa/Zuma

Роджер Уотерс в "Олимпийском"

В прошлом году основатель группы Pink Floyd после долгого творческого перерыва выпустил полноформатный альбом. Пластинка Is This the Life We Really Want? получилась острым политическим памфлетом, в котором Роджер Уотерс критикует современность. Знатоки тепло встретили альбом, отметив узнаваемое звучание, присущее записям Pink Floyd "золотого периода".

С новым материалом Уотерс впервые выступит в России. Со сцены прозвучат и старые хиты одной из самых влиятельных групп прогрессивного рока.

Где: СК "Олимпийский"



Когда: 31 августа, 19:00

Synthposium–5

Международный фестиваль изобретательной музыки и музыкальных изобретений Synthposium пройдет с 29 августа по 2 сентября на территории завода "Плутон" и Электротеатра Станиславский. Фестиваль представит программу The Nordics, созданную в коллаборации с северными странами. За пять дней на Synthposium свою музыку и перформансы представят 15 скандинавских коллективов.

29 августа в "Электрозоне" выступит норвежский трубач и композитор, пионер future jazz Нильс Петтер Мольваер. В его музыки сочетается свободный джаз, эмбиент, рок и брейкбит. Полную программу можно найти по ссылке.

Где: Электротеатр Станиславский, завод "Плутон"



Когда: 29 августа – 2 сентября

Фото: предоставлено пресс-службой

"Артмоссфера"

Главная выставка III Биеннале "Артмоссфера" откроется на "Винзаводе" 31 августа. В Большом винохранилище представят работы 40 российских и зарубежных художников уличной волны, созданные в ходе арт-резиденции в Москве.

Тема Биеннале звучит как OFFLINE. Она продиктована усталостью от нарастающего информационного потока в мире: коммуникация, познание, секс, война и даже искусство сегодня реализуются преимущественно "онлайн". Художники сформулировали ответ вызовам цифрового мира.

Где: Большое Винохранилище Центра современного искусства "Винзавод"



Когда: 31 августа – 14 октября

Театр DEREVO

В День театра, 30 августа, в Парке Горького покажут спектакль "Полночный баланс" лауреата "Золотой Маски" Антона Адасинского и его труппы DEREVO. Авангардный театр появился в Ленинграде, переехал в Германию и в Россию приезжает нечасто. Постановки DEREVO с успехом идут на европейских фестивалях, они собрали достойный список престижных премий и наград.

Значительное влияние на DEREVO оказал японский танец Буто. Не ограничиваясь этим, DEREVO смешивает в своих выступлениях на сцене и под открытым небом танец, пантомиму, клоунаду и многие другие выразительные приемы.

Где: Пионерский пруд, Парк Горького



Когда: 30 августа, 21:00

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Марки Рамон в "Главклубе"

Барабанщик Ramones отметит 40-летие своего дебюта на панк-сцене в составе культовой группы. Марки отыграет насыщенную программу, в которую войдут лучшие песни хулиганской формации. Компанию Рамону составит экс-гитарист Bad Religion Грег Хэтсон. В свое время Ramones взорвали рок-сцену, опередив свое время на много лет вперед. Теперь гости "Главклуба" смогут убедиться в том, почему нью-йоркскую команду неспроста называют The Beatles от панка.

Где: "Главклуб"



Когда: 30 августа, 20:00

"Космическая Одиссея 2001 года" в IMAX

Шедевру Стэнли Кубрика в этом году исполняется 50 лет. По этому случаю на экраны выходит отреставрированная версия "Космической Одиссеи" в формате IMAX. Лента по праву считается одной из самых загадочных и эстетских работ в истории кинематографа. Это грандиозное полотно с трудом поддается пониманию и спустя полвека сохраняет мощный заряд творческой энергии и глубокой философии.

Где: кинотеатры Москвы



Когда: с 30 августа