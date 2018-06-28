Сталлоне, 50 весенних дней и выживание в открытом море: что смотреть на неделе

Пятьдесят оттенков серого, пятьдесят весенних дней и выживание в океане. Редакция портала Москва 24 — о главных кинопремьерах недели.

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"Убийца 2. Против всех" – продолжение нашумевшего фильма Дени Вильнева про борьбу американских спецслужб и мексиканских наркоторговцев в приграничной зоне. Снята картина итальянцем Стефано Соллима по сценарию Тейлора Шеридана, работавшего и над первой частью, с Бенисио Дель Торо и Джошем Бролином в главных ролях. Этот фильм раскрывает историю мексиканца Алехандро Гиллике, помогающего ЦРУ бороться с наркокартелями, ответственными за перевозку не только наркотиков и нелегалов, но и террористов.

YouTube/Central Partnership

Еще один сиквел, выходящий на этой неделе, – "План побега 2", продолжение боевика 2013 года. Уже без Арнольда Шварценеггера, зато с неизменным Сильвестром Сталлоне. В роли Рэя Бреслина, управляющего группой специалистов, обученных осуществлению побегов из самых защищенных мест заключения, он настроен помочь своему главному оперативнику Шу Рену, который помещен в самую неприступную из когда-либо построенных тюрем.

YouTube/iVideos

"Во власти стихии" – главный фильм недели как для любителей душещипательных мелодрам, так и для тех, кто любит приключенческие фильмы о выживании. Молодые звезды Шейлин Вудли и Сэм Клафлин исполняют роли двух влюбленных. После встречи на Таити они решают совершить путешествие по Тихому океану на яхте. Попадая в мощный ураган, парочка оказывается один на один со стихией, личная победа над которой становится для них вопросом жизни и смерти.

YouTube/iVideo

Комедия "Ты водишь!" – история пятерых друзей. Каждый год в течение месяца они играют в ими же разработанную версию игры в салочки. На этот раз месяц игры выпадает на свадьбу единственного участника, ни разу не осаленного друзьями. Учитывая его желание выйти из игры сразу после вступления в брак, ставки велики, как никогда! Друзья готовы на любые ухищрения, чтобы впервые со школьных лет крикнуть Джерри: "Ты водишь!".

YouTube/WBRussia

"Книжный клуб" – ироничная зарисовка о том, как плохая литература может сделать жизнь лучше. Именно эротическому бестселлеру "50 оттенков серого" суждено изменить судьбы целой компании калифорнийских любительниц книг, регулярно устраивающих собственные литературные чтения. Как обрести радость жизни и заново научиться влюбляться, когда тебе уже за 60 – в оптимистичной мелодраме с Дайан Китон, Джейн Фондой, Кэндис Берген и Мэри Стинберген в главных ролях.

YouTube/ChannelParadiseGroup

Главный конкурент "Книжного клуба" на этой неделе – французская комедия "50 весенних дней". История Анны, одновременно теряющей работу и узнающей, что совсем скоро ей предстоит стать бабушкой. Когда мир и люди вокруг заставляют чувствовать себя не у дел в обществе торжествующей молодости, стоит лишь решиться, чтобы позволить себе круто изменить жизнь и почувствовать, что счастье не имеет возраста.

YouTube/HD Трейлеры

Испано-аргентинский хоррор "Инсомния" – о театральной труппе, готовящей пьесу в заброшенной психиатрической клинике. Герои исследуют тему того, как отказ от сна воздействует на восприятие реальности, подводя участников постановки (вместе с исполнительницей главной роли Бьянкой) к трагической развязке, имеющей корни в самой пьесе, написанной одной из пациенток клиники.

YouTube/iVideos

"Джим Пуговка и машинист Лукас" – немецкий фильм о волшебной стране Медландии, поставленный по одноименной книге Михаэля Энде (к слову, одной из самых популярных детских книг в Германии). История мальчика-сироты и машиниста поезда-вездехода, отправляющихся в путешествие в поисках нового дома, а попутно решающих спасти похищенную принцессу. Почти не рекламируемый, но от этого не менее прекрасный в визуальном смысле приключенческий фильм, на который интересно будет сходить всей семьей.

YouTube/Capella Film

После майского переноса все-таки добравшийся до наших экранов мультфильм "Распрекрасный принц". История для тех, кто уже выучил наизусть все классические сказки и хочет чего-то новенького. Главный герой – Распрекрасный принц, при рождении получивший дар-проклятие: его улыбка вмиг растапливает женские сердца, но обладает при этом сроком годности, который вот-вот истечет. В роли невест-кандидаток на сердце принца — Золушка, Белоснежка и Спящая красавица.

YouTube/HD Трейлеры

Мультфильм "Осторожно: Грамп!" отправляет зрителей вместе с главным героем, мальчиком Терри, в чудесную страну Игрувию, населенную добрыми и злыми волшебниками, драконами и, конечно, принцессами. Именно с одной из последних – принцессой Лучик – Терри придется спасать Игрувию от злого волшебника Грампа, запретившего в стране счастье, смех и улыбки. А пока маленькие зрители будут следить за событиями, взрослым будет интересно поискать отсылки авторов к современным персонажам и событиям, благо само название фильма об этом весьма непрозрачно намекает.

YouTube/KinomaxCinema

Лиза Минаева