Второй как первый: почему в России начался бум повторного кинопроката

В начале марта в кинотеатрах ударно вышел в повторный прокат фильм "Чужой". Классика сай-фая от Ридли Скотта про борьбу лейтенанта Рипли с ксеноморфом, отметившая в этом году 40 лет, собрала за три недели в России более 8,5 миллиона рублей – не самый плохой результат и для новинок проката. 28 марта на экраны повторно выпускают еще одну культовую ленту – "Ассу" Сергея Соловьева. Почему всеми виденное кино собирает большую аудиторию (и кассу), и можно ли говорить о буме повторного проката в России? Москва 24 задала этот вопрос прокатчикам.

Какие фильмы выходили в повторный кинопрокат

Кадр из фильма "Титаник". Режиссер: Джеймс Кэмерон

"Титаник 3D" Джеймса Кэмерона

Год первого релиза: 1997, США

Повторный прокат: 5 апреля 2012

Кто: 20th Century Fox

Сборы в России: 383 955 166 рублей (указаны сборы в повторном прокате; здесь и далее – по данным "Бюллетеня Кинопрокатчика")

"Терминатор 2: Судный день" Джеймса Кэмерона

Год первого релиза: 1991, США

Повторный прокат: 24 августа 2017

Кто: "Вольга"

Сборы в России: 38 622 618 рублей

"2001 год: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика

Год первого релиза: 1968, США-Великобритания

Повторный прокат: 30 августа 2018

Кто: "КАРО Премьер"

Сборы в России: 11 173 328 рублей

"Сталкер" Андрея Тарковского

Год первого релиза: 1979, СССР

Повторный прокат: 27 октября 2018 года

Кто: Синематека "Искусство кино"

Сборы в России: 5 609 447 рублей

"Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки и еще 16 анимационных фильмов студии Ghibli

Год выхода: 2001, Япония

Когда: релиз 27 декабря 2018. Релиз остальных фильмов – позже.

Кто: Прокатчик – "Пионер"

Сборы в России: 13 872 000 рублей

"Чужой" Ридли Скотта

Год выхода: 1979, США

Когда: 7 марта 2019

Кто: "Иноекино"

Кассовые сборы в России: 8 601 805 рублей

Выйдут в ближайшее время

Кадр из фильма "Асса". Режиссер Сергей Соловьев

"Асса" Сергея Соловьева

Год выхода: 1987, СССР

Кто: Синематека "Искусство кино" вместе с "Мосфильмом"

Когда: 28 марта

"Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы

Год выхода: 1979, США

Кто: "Иноекино"

Когда: 11 апреля

"Жертвоприношение" Андрея Тарковского

Год выхода: 1986, Швеция

Кто: "Иноекино"

Когда: 1 мая

Что говорят прокатчики

Владимир Кочарян, исполнительный директор редакции "Искусства кино":

"Мы и раньше в рамках проекта "Синематека" проводили различные ретроспективные показы и увидели, что на них существует запрос, при этом потенциал смотрения классического кино есть не только в Москве, но и в регионах. Так мы и пришли к идее выпускать фильмы в повторный прокат, чем и занимаемся сейчас вместе с "Мосфильмом". Эти фильмы, хотя их многие уже видели, созданы для большого экрана, и большое счастье иметь возможность смотреть их так, как задумал режиссер.

Главным критерием при отборе того, что показывать, стало соответствие духу времени.

Мы начали со "Сталкера" Андрея Тарковского как крупнейшего арт-фильма. В марте будет "Асса", которая выходит в 30 городах по всей стране. Уже было несколько предварительных показов фильма Соловьева, один из них прошел в большом зале "Октября" (кстати, там раскупили все билеты). И когда в финале играет песня Цоя, зрители подняли в руках сотовые телефоны – они горели в темном зале, как зажигалки на концерте на экране.

На прокате мы, конечно, не зарабатываем огромные суммы, но мы измеряем их успешность в количестве зрителей, и этот показатель нас радует. На том же "Сталкере", например, было 20 тысяч зрителей по всей стране. И мы не собираемся на этом останавливаться: позже в этом году выйдут "Зеркало" Тарковского и "Мой друг Иван Лапшин" Германа-старшего".

Евгений Крас, сооснователь компании "Иноекино":

"Фильмы, которые мы выпускаем, никогда не показывали в России на большом экране – например, это верно про "Охотника на оленей" Майкла Чимино, который выйдет в июне. "Апокалипсис сегодня", насколько мне известно, можно было увидеть в СССР только в 1979 году, когда сам Коппола привозил его в Москву. Но, хотя многие уже смотрели эти фильмы, они заслуживают того, чтобы увидеть их на большом экране, тем более что их показывают после реставрации звука и изображения, практически в первозданном виде.

Мы занимаемся выпуском классики кино не первый год, и у нас образовалась своя база фанатов – сейчас "Иноекино" выходит на очень большое число залов. Например, "Апокалипсис сегодня" покажут в 52 городах, в более чем 100 кинотеатрах. Мы чувствуем поддержку зрителей и их печаль, если до них не доходит наш фильм.

Хотя не всегда бывает просто договориться о цене фильма со студиями, например, с 20th Century Fox, которой принадлежат права на "Чужого". Выпускать их картину в прокат экономически обоснованно: "Чужой" собрал за три недели марта восемь миллионов рублей – это хороший результат.

При выборе фильмов мы опираемся не только на собственный художественный вкус, но и на то, что происходит в мире, как там празднуют юбилеи режиссеров и фильмов. Например, когда "Чужому" было 40 лет, его широко показывали в кинотеатрах в Европе и по миру, и мы присоединились к общемировому перезапуску, потому что если не мы, то кто".