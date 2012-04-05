Второй как первый: почему в России начался бум повторного кинопроката

В начале марта в кинотеатрах ударно вышел в повторный прокат фильм "Чужой". Классика сай-фая от Ридли Скотта про борьбу лейтенанта Рипли с ксеноморфом, отметившая в этом году 40 лет, собрала за три недели в России более 8,5 миллиона рублей – не самый плохой результат и для новинок проката. 28 марта на экраны повторно выпускают еще одну культовую ленту – "Ассу" Сергея Соловьева. Почему всеми виденное кино собирает большую аудиторию (и кассу), и можно ли говорить о буме повторного проката в России? Москва 24 задала этот вопрос прокатчикам.
Какие фильмы выходили в повторный кинопрокат
"Титаник 3D" Джеймса Кэмерона
Год первого релиза: 1997, США
Повторный прокат: 5 апреля 2012
Кто: 20th Century Fox
Сборы в России: 383 955 166 рублей (указаны сборы в повторном прокате; здесь и далее – по данным "Бюллетеня Кинопрокатчика")
"Терминатор 2: Судный день" Джеймса Кэмерона
Год первого релиза: 1991, США
Повторный прокат: 24 августа 2017
Кто: "Вольга"
Сборы в России: 38 622 618 рублей
"2001 год: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика
Год первого релиза: 1968, США-Великобритания
Повторный прокат: 30 августа 2018
Кто: "КАРО Премьер"
Сборы в России: 11 173 328 рублей
"Сталкер" Андрея Тарковского
Год первого релиза: 1979, СССР
Повторный прокат: 27 октября 2018 года
Кто: Синематека "Искусство кино"
Сборы в России: 5 609 447 рублей
"Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки и еще 16 анимационных фильмов студии Ghibli
Год выхода: 2001, Япония
Когда: релиз 27 декабря 2018. Релиз остальных фильмов – позже.
Кто: Прокатчик – "Пионер"
Сборы в России: 13 872 000 рублей
"Чужой" Ридли Скотта
Год выхода: 1979, США
Когда: 7 марта 2019
Кто: "Иноекино"
Кассовые сборы в России: 8 601 805 рублей
Выйдут в ближайшее время
"Асса" Сергея Соловьева
Год выхода: 1987, СССР
Кто: Синематека "Искусство кино" вместе с "Мосфильмом"
Когда: 28 марта
"Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы
Год выхода: 1979, США
Кто: "Иноекино"
Когда: 11 апреля
"Жертвоприношение" Андрея Тарковского
Год выхода: 1986, Швеция
Кто: "Иноекино"
Когда: 1 мая
Что говорят прокатчики
Владимир Кочарян, исполнительный директор редакции "Искусства кино":
"Мы и раньше в рамках проекта "Синематека" проводили различные ретроспективные показы и увидели, что на них существует запрос, при этом потенциал смотрения классического кино есть не только в Москве, но и в регионах. Так мы и пришли к идее выпускать фильмы в повторный прокат, чем и занимаемся сейчас вместе с "Мосфильмом". Эти фильмы, хотя их многие уже видели, созданы для большого экрана, и большое счастье иметь возможность смотреть их так, как задумал режиссер.
Главным критерием при отборе того, что показывать, стало соответствие духу времени.
Мы начали со "Сталкера" Андрея Тарковского как крупнейшего арт-фильма. В марте будет "Асса", которая выходит в 30 городах по всей стране. Уже было несколько предварительных показов фильма Соловьева, один из них прошел в большом зале "Октября" (кстати, там раскупили все билеты). И когда в финале играет песня Цоя, зрители подняли в руках сотовые телефоны – они горели в темном зале, как зажигалки на концерте на экране.
На прокате мы, конечно, не зарабатываем огромные суммы, но мы измеряем их успешность в количестве зрителей, и этот показатель нас радует. На том же "Сталкере", например, было 20 тысяч зрителей по всей стране. И мы не собираемся на этом останавливаться: позже в этом году выйдут "Зеркало" Тарковского и "Мой друг Иван Лапшин" Германа-старшего".
Евгений Крас, сооснователь компании "Иноекино":
"Фильмы, которые мы выпускаем, никогда не показывали в России на большом экране – например, это верно про "Охотника на оленей" Майкла Чимино, который выйдет в июне. "Апокалипсис сегодня", насколько мне известно, можно было увидеть в СССР только в 1979 году, когда сам Коппола привозил его в Москву. Но, хотя многие уже смотрели эти фильмы, они заслуживают того, чтобы увидеть их на большом экране, тем более что их показывают после реставрации звука и изображения, практически в первозданном виде.
Мы занимаемся выпуском классики кино не первый год, и у нас образовалась своя база фанатов – сейчас "Иноекино" выходит на очень большое число залов. Например, "Апокалипсис сегодня" покажут в 52 городах, в более чем 100 кинотеатрах. Мы чувствуем поддержку зрителей и их печаль, если до них не доходит наш фильм.
Хотя не всегда бывает просто договориться о цене фильма со студиями, например, с 20th Century Fox, которой принадлежат права на "Чужого". Выпускать их картину в прокат экономически обоснованно: "Чужой" собрал за три недели марта восемь миллионов рублей – это хороший результат.
При выборе фильмов мы опираемся не только на собственный художественный вкус, но и на то, что происходит в мире, как там празднуют юбилеи режиссеров и фильмов. Например, когда "Чужому" было 40 лет, его широко показывали в кинотеатрах в Европе и по миру, и мы присоединились к общемировому перезапуску, потому что если не мы, то кто".