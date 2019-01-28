Лучшие лекции недели с 28 января по 3 февраля

Что откопали палеонтологи в прошлом году, почему Фрида Кало не стала женой фотографа Николаса Мюрея и как восстанавливаться после детских травм?

Понедельник, 28 января

"Палеоантропологические итоги 2018 года"

Каких новых предков откопали палеонтологи и археологи в 2018-м? Что нового мы узнали о древних генах, миграциях и смешениях человечеств? Какие открытия удревняют человеческое творчество? Обо всем этом расскажет Станислав Дробышевский – самый популярный антрополог России.

Культурно-просветительский центр "Архэ"

улица Малая Пироговская, 29/7, строение 1

19:00

Билет – 400 рублей

"Современный кинопроцесс"

Отечественное кино – на обочине мирового кинематографа или всё не так уж плохо? Можем ли мы снимать кино, которым будем гордиться? Ответить на эти сложные вопросы и проследить путь развития российского кино – от первых сериалов до производства блокбастеров – поможет Президент гильдии киноведов и кинокритиков России, культуролог, телеведущий и журналист Кирилл Разлогов.

Парк Зарядье

Лекторий Заповедного посольства

Варварка, домовладение 6, строение 1

19:00

Бесплатно, но надо заранее зарегистрироваться

Вторник, 29 января

"Эпиграфы как ключ к роману М. Булгакова "Белая гвардия"

Как известно, роман "Белая гвардия" рассказывает о трагической судьбе интеллигенции и сложном положении офицерства после убийства императора Николая II. Филолог Олег Лекманов попытается предложить концепцию книги, опирающуюся на подробный анализ двух эпиграфов к ней. Эта концепция будет вписана в биографию Булгакова.

"Рабочий и колхозница"

Проспект Мира, 123б

19:00

Бесплатно

Среда, 30 января

"Вечер искусства. Фрида Кало "Дерево надежды"

Фото: Портал мэри и правительства Москвы

Есть немало фотографий Фриды Кало, но самые яркие были сделаны Николасом Мюреем – знаменитым американским фотографом и близким другом художницы. Их связь началась в 1931 году. Говорят, что Мюрей даже хотел жениться на Фриде, однако она предпочитала не усложнять их отношения. О любви Кало к "неусложненным" отношениям можно будет узнать на лекции искусствоведа Армена Апресяна.

Tempo di pasta

Мясницкая, 24/7, строение 1

19:00

Бесплатно

Четверг, 31 января

"Как угощали в Кремле. Еда и напитки на дипломатических приемах периода Второй мировой войны"

В рамках лектория "PRO-питание" историк Владимир Невежин расскажет о феномене дипломатических приемов в Кремле в годы Второй мировой войны. Будут проанализированы сохранившиеся меню, а также рассказы о предлагавшихся алкогольных напитках. В центре внимания Невежина – свыше 20 банкетов такого рода, прошедших в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца.

Библиотека имени Некрасова

улица Бауманская, 58/25, строение 14

19:30

Бесплатно, но надо заранее зарегистрироваться

"Мода ХХ века: Эпоха Гэтсби (1920-е годы)"

Очередная лекция из цикла, посвященного моде прошлого столетия. Имиджмейкер и историк культуры Алексей Котельвас расскажет о том, почему стиль 1920-х является частым выбором для тематических вечеринок. Собственно, десятилетие и было похоже на одну большую вечеринку, в атмосферу которой вы и погрузитесь…

ВДНХ, Павильон книги

Проспект Мира, 119, строение 516

19:00

Билет – 450 рублей

Пятница, 1 февраля

"Vinyl Talks"

Артемий Троицкий расскажет, как менялись культура потребления музыки и ее восприятие вслед за сменой аудиоформатов десятилетие за десятилетием. Кроме того, легенда музыкальной журналистки напомнит о лучших релизах 2018 года и предложит послушать пластинки из личной коллекции.

ВДНХ, Павильон книги

Проспект Мира, 119, строение 516

19:00

Билет – 950 рублей

Суббота, 2 февраля

"Детские психологические травмы: как поменять сценарий жизни"

Известный психолог Людмила Петрановская рассмотрит проблему детских травм. Ведь в результате какого-то травмирующего события (или нескольких) ребенок "принимает" негативное решение о том, как относиться к себе и к своей жизни. Петрановская объяснит, как восстанавливаться после травм и в будущем не допускать травмирующих ситуаций в отношениях.

"Прямая речь"

Ермолаевский переулок, 25

19:00

Билет – 2500 рублей

Воскресенье, 3 февраля

"Микеланджело: одиночество, борьба и божественная любовь"

Чтобы понять мироощущение одного из крупнейших мастеров эпохи Возрождения и открыть для себя его величие, необходимо представить себе долгую и одинокую жизнь, полную размышлений, печалей и тяжелого труда… Историк искусства Рена Махмудова расскажет вам о том, что вдохновляло глубоко верующего человека, которого влекло недостижимое совершенство.

"Рабочий и колхозница"

Проспект Мира, 123б

13:00

Бесплатно