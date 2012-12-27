В новогодние праздники некоторые кинотеатры покажут фильмы бесплатно

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С 28 декабря по 8 января кинотеатры сети "Московское кино" будут показывать отечественные фильмы бесплатно, сообщает департамент культуры Москвы.

Показы будут проводиться ежедневно в первой половине дня. Любители современного кино могут посмотреть:

"ДухLess" – экранизация одноименной книги Сергея Минаева, один из самых кассовых российских фильмов 2012 года;

"Последняя сказка Риты" – фильм Ренаты Литвиновой об "Ангеле Смерти", где она сыграла главную роль;

"Орда" – художественно-исторический фильм о золотой Орде;

"Шапито-Шоу" – фильм, состоящий из четырех музыкально-комедийных новелл с элементами драмы, получивший несколько кинонаград;

Для ценителей классики пройдут показы фильмов: "Мой друг Иван Лапшин", "Сталкер", и "Иван Васильевич меняет профессию".

Кстати, последний был снят по пьесе Михаила Булгакова и в американском прокате называется "Иван Васильевич: Назад в будущее".



Увидеть их можно будет в кинотеатрах "Звезда", "Улан-Батор", "Тула", "Спутник", "Сатурн", "Нева", "Факел" и "Художественный".

Также в "Художественном" в новогоднюю ночь покажут фильмы "Карнавальная ночь" с Людмилой Гурченко и "Ирония судьбы, или С легким паром" с Барбарой Брыльска и Андреем Мягковым.

