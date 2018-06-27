О футболе и не только: 7 самых интересных летних выставок столицы

Москва очень хорошо подготовилась к чемпионату мира-2018, причем не только в спортивном плане, но и в художественном: все лето здесь будет работать масса интересных выставок.





Мандраж на диване.

Музей "Гараж" не мог пройти мимо первого в России футбольного события столь грандиозного масштаба и решил провести выставку одного из самых радикальных фотохудожников современности Юргена Теллера. В разные годы он был автором рекламных кампаний для Céline, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Adidas и Vivienne Westwood, снимал для журналов Vogue и Purple. В экспозицию вошли снимки знаменитых футболистов прошлого и настоящего и фотографии фанатов. Когда футбольные болельщики переживают за свою команду, они не позируют на камеру, не пытаются быть красивыми. Они проявляют настоящие яркие эмоции, и Теллер делает это средством художественной выразительности в своих работах.

Где: Музей современного искусства "Гараж"

Когда: до 19 августа

Первый чемпионат мира по футболу. 1930 год.





В МАММ решили рассказать историю самой зрелищной спортивной игры и порадовать футбольных фанатов, которые в эти дни приехали в Москву со всего мира. В экспозицию выставки вошли фотографии, плакаты, пригласительные билеты и футбольные атрибуты из собрания Центра фотографии в Монтевидео и Музея футбола в Монтевидео, рассказывающие историю самого первого чемпионата мира по футболу, который прошел в 1930 году в Уругвае.

История чемпионата началась еще в 1928 году на Конгрессе Международной федерации футбола (FIFA), который проходил в Амстердаме. Там было принято решение каждые 4 года, начиная с 1930 года, проводить чемпионаты мира по футболу, и Уругвай, завоевавший в те годы наибольшее количество футбольных трофеев, а также отмечавший в 1930 году столетие принятия первой Конституции страны, был признан самым достойным местом проведения чемпионата.

Где: МАММ

Когда: до 29 июля

Бэнкси.





Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

На выставке в ЦДХ представлено более 100 работ знаменитого и неуловимого уличного художника Бэнкси, который за 10 лет из уличного хулигана превратился в одного из важнейших политических активистов современности. Еще недавно музеи и галереи не переносили его на дух, а полиция гонялась за ним по всей Великобритании, дабы уличить в вандализме. Но теперь каждое его граффити расценивается как политическое откровение. Организаторы выставки застраховали экспозицию на £10 млн. Среди самых дорогих работ оказались принты и холсты Бэнкси на суммы, начинающиеся с €250 000.

Где: Центральный дом художника, Москва

Когда: до 2 сентября

Василий Верещагин.





Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Очередной грандиозный проект Третьяковской галереи – выставка, посвященная Василию Верещагину, одному из самых ярких русских художников. На выставке представлено около 500 экспонатов, рассказывающих о путешествиях и этнографических экспедициях Верещагина в Индию, Японию, о его участии в качестве корреспондента в военных походах в Узбекистан, Туркестан, на Кавказ и Балканы. Во всех поездках Верещагин делал сотни зарисовок национальных костюмов и предметов быта, многие из этих эскизов можно увидеть на выставке, наряду с такими грандиозными полотнами, как "Трилогия казней" или "Апофеоз войны".

Где: Государственная Третьяковская галерея, Новая Третьяковка

Когда: до 29 июля

Винзавод.Open.





Проект Винзавод.Open стал одним из наиболее ярких проектов специальной программы 6-й Московской международной биеннале молодого искусства. Эта выставка включает работы студентов четырех московских школ современного искусства – Британской высшей школы дизайна, Института "База", Московской Школы фотографии и мультимедиа им. Родченко и Школы дизайна НИУ ВШЭ. Многие из этих художников уже неоднократно принимали участие в отчетных выставках школ или различных тематических проектах, но впервые они представлены все вместе. Это очень смело и здорово: впервые у зрителя есть возможность сравнить разные художественные школы и, может быть, понять, где на самом деле рождается современное искусство.

Где: ЦСИ "Винзавод"

Когда: до 8 июля

Родченко и Степанова. Футбол.





Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

К ЧМ-2018 ГМИИ подготовил камерную выставку работ главных мастеров русского авангарда Александра Родченко и Варвары Степановой. В экспозицию вошло всего 9 графических, живописных и фоторабот на тему футбола и спорта из фонда Родченко-Степановой. Надо сказать, сам Родченко обожал футбол, и его работы, изображающие атлетов, игры и состязания, а также уникальные фоторепортажи с физкультурных парадов, полностью соответствовали духу 1930-х. А Варвара Степанова, с которой они всегда работали в творческом тандеме, придумывала костюмы для футболистов: их эскизы также можно увидеть на выставке.

Где: ГМИИ, Отдел личных коллекций

Когда: до 15 июля

Слэйв ту зэ рейв.





Выставка "Слэйв ту зэ рейв" рассказывает об истории московской техно-сцены, истории русского рейва и клубного движения. Ее название отсылает к хардкор-техно-треку Slaves to the Rave 1995 года дуэта Inferno Brothers, который стал культовым для своего времени. Надо сказать, что за 20 лет клубная жизнь в Москве и Санкт-Петербурге претерпела массу изменений – от первых бесшабашных экспериментов (через эпоху глянцевого гламура) до современной эклектики. Кто-то, посетив выставку, сможет вспомнить, как горел клуб "Дягилевъ", кто-то – как ходил на кислотные вечеринки журнала "Птюч", а кто-то – как надевал леопардовые платья в "Бархат".

.

Где: ЦТИ "Фабрика"

Когда: до 8 июля

Катя Кинякиеа