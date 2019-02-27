"Юморист", "Наркокурьер" и "Шедевр": главные фильмы недели

Последняя неделя зимнего кинопроката получилась и солнечной, и холодной. Михаил Идов и Алексей Агранович рассказывают грустный анекдот о советском юмористе. Аргентинские художники предлагают российскому зрителю добавить в жизнь красок. Фелисити Джонс и Арми Хаммер борются с гендерной дискриминацией. А Клинт Иствуд – старенькая лошадка (и стоит очень много денег). Кинокритик Егор Москвитин рассказывает, что смотреть в первую очередь.

"Юморист"

Советский Союз, восьмидесятые годы, по стране колесит печальный комик Борис Аркадьев (Алексей Агранович). В прошлом остроумный писатель, он может многое сказать о своем времени, но публика требует от него лишь одного – раз за разом повторять номер про фото с обезьянкой. Аркадьев – звезда телеэкрана и любимец выпускниц гуманитарных институтов, у него есть мудрая жена (Алиса Хазанова) и одаренные дети, но больше всего он жаждет свободы и отчего-то не может заметить, что та уже скоро наступит. Но пока юморист обречен по первому зову ездить на дачи к генералам, произносить тосты и пересказывать шутку про обезьянку. И каждое его унижение заставляет зрителя вздрагивать, ожидая, что герой вот-вот взорвется.

Михаил Идов не только автор "Лета" (которое он написал вместе с женой Лили), "Оптимистов", "Лондонграда" и "Духлесса 2", но и публицист с американским бэкграундом, и в его режиссерском дебюте чувствуется та дисциплина мысли и действия, которая присуща сериалам из США. "Юморист"– это какой-то советский спин-офф "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Безумцев": глубокая трагедия о герое, который не может смириться со своей ролью в этом мире. И как и во всех перечисленных сериалах, перипетии маленькой судьбы рифмуются в фильме с сущностью целой эпохи. Даже эффектную открывающую сцену Идов, кажется, нарочно вытащил из финала второго сезона "Во все тяжкие". Наконец, "Юморист" созвучен "Серьезному человеку" братьев Коэн. Только там поиски героем Бога превращались в черную комедию, а здесь заканчиваются в прямом смысле воем на Луну: в самой мощной сцене фильма Аркадьева приглашают на телемост с настоящим космонавтом.

"Юморист" – очень собранный и осознанный режиссерский дебют, но не стоит идти на него, если вам кажется, что это история про секс, смех и рок-н-ролл. Единственная постельная сцена здесь закончится, едва начавшись; все шутки будут демонстративно несмешными и грубыми, а до танцев – даже на костях – не дойдет. Но если вы любите медленные западные теледрамы про отчаянное одиночество в кругу семьи и друзей, то это кино для вас.

Видео:YouTube/Central Partnership



"Наркокурьер"

Пожилой американец Эрл Стоун (Клинт Иствуд, он же – режиссер) – садовод-романтик, никудышный муж/отец/дед и ветеран войны (Второй мировой, но, может быть, и Гражданской). Оставшись совсем на мели из-за того, что интернет разрушил его цветочный бизнес, старик внезапно находит для себя новую работу – развозить по стране кокаин для мексиканского наркокартеля. Улыбчивый денди без единого штрафа от полиции быстро становится фаворитом у гангстеров и привлекает внимание спецагента ФБР (Брэдли Купера).

Доподлинно неизвестно, есть ли у 88-летнего Клинта Иствуда чат в Facebook с 82-летним Робертом Редфордом, но их последние фильмы мало того что удивительно похожи, так еще и вышли почти одновременно. Редфорд сыграл в "Старике и пушке" – старомодной комедии про пожилого обаятельного грабителя банков и молодого усталого сыщика (в исполнении Кейси Аффлека), который неохотно преследует его по всей стране. Иствуд снял кино ровно о том же – о бесконечной погоне, в которой всю свою жизнь должна с улыбкой участвовать любая по-настоящему большая кинозвезда. Формально "Наркокурьер" – эффектный триллер: полиция быстро получает фоторобот предприимчивого старика, гангстеры убивают друг друга, а попытки наладить семейную жизнь только мешают карьере. Но на самом деле это пронзительное кино о совсем других материях. К примеру, о жизни как о большой дороге, асфальт на которой может закончиться раньше, чем бензин. И о невидимом, но страшном вреде, который человек может принести другим, преследуя собственную мечту. Грустное и мудрое, но ни в коем случае не дряхлое кино, которое понравится всем, кто часто поглядывает на часы.

Видео:YouTube/WBRussia

"По половому признаку"

Вдохновляющий своей фактурой, но скучновато сделанный биографический фильм из категории “пожалуйста, дайте нам "Оскар". Главная героиня – реальная, все еще здравствующая Рут Бэйдер Гинзбург. Сегодня она служит судьей в Верховном суде США, а шестьдесят лет назад она была одной из девяти первых женщин, которых пустили на гарвардский юрфак. Но даже блестящая учеба в Гарварде и Колумбийском университете не помогли Гинзбург найти работу в профессии, принадлежащей мужчинам. Так что неудивительно, что именно гендерное право стало ее специализацией. Выбирая дела, связанные с дискриминацией по половому признаку, Гинзбург постепенно добилась реформы американского законодательства. Фильм следит за ее судьбой на протяжении полувека и рифмует личные успехи и поражения героини с важнейшими событиями истории: антивоенными демонстрациями, борьбой чернокожих за свои права и так далее.

Фелисити Джонс (из "Вселенной Стивена Хокинга") и Арми Хаммер (из примерно каждого второго американского фильма) убедительно и ответственно играют супругов-идеалистов, вместе готовых справиться с любой бедой, начиная работодателями-антисемитами и заканчивая раком яичка. Но самому фильму не хватает остроумия, которое, например, есть в недавнем документальном фильме RBG о все той же героине. Настоящие Гинзбурги в своей схватке с патриархальной системой действовали, как Давид в битве с Голиафом, – хитро и метко. Фильм, увы, такой гибкостью ума не обладает – и просто сломя голову несется на ветряные мельницы. Нет чтоб равняться на "Фаворитку" – действительно сложное и интересное кино о гендерном вопросе. Или хотя бы на "Блондинку в законе" с Риз Уизерспун!

Видео:YouTube/HD Трейлеры

"Счастливого нового дня смерти"

Остроумный триллер от кинокомпании Blumhouse Productions, ответственной за такие нестандартные ужастики, как "Прочь", "Судная ночь", "Паранормальное явление" и "Астрал". В первой части фильма (она называлась почти так же: "Счастливого дня смерти") типичная красотка из колледжа оказывалась внутри кошмарного "дня сурка": кто-то раз за разом убивал ее на собственной вечеринке. Этот нехитрый сюжетный прием позволял картине спародировать разом дюжину кинолент, которые 20 лет назад казались всем полной ерундой, а теперь стали нежной классикой. Это и "Пункт назначения", и "Американский пирог", и "Крик", и "Король вечеринок". Тот разряд ностальгии взбодрил зрителей. И теперь Blumhouse решили превратить "Счастливого дня смерти" в многосерийную франшизу – но есть ощущение, что хватит с нас и одного такого фильма.

Видео:YouTube/HD Трейлеры

"Шедевр"

Легкомысленная европейская комедия, напоминающая разом и "Квадрат" (победившую год назад в Каннах сатиру на современное искусство), и бессмертный фильм "1+1" – историю наглого плутовства, переросшего в прекрасную дружбу. Главные герои – жители солнечного Буэнос-Айреса, ворчливый художник и обходительный галерист – пускаются на старости лет в рискованную авантюру. Премьера фильма состоялась на прошлом Венецианском кинофестивале, где воздушная и дерзкая комедия очень достойно смотрелась на фоне серьезных трехчасовых драм. На нынешней прокатной неделе она выглядит еще лучше. Не фильм, а праздник весны.

Видео:YouTube/HD Трейлеры

Егор Москвитин