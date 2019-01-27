Неочевидные места с оригинальными сувенирами

Рассказываем, где искать необычные сувениры, которые вам точно понравятся.

Метро

Подземка уже не та, что была в СССР: теперь здесь курсируют тематические поезда, поздравляют с праздниками и продают мерч. Впрочем, фирменные магазины в метро с символикой подземки появились уже несколько лет назад. Из нового – бомбическая коллекция сувениров, созданная метрополитеном и платформой "Привет, Москва!". Сюда вошли футболки с броскими надписями ("Мы похожи. Я тоже никогда не останавливаюсь" и подпись: "Твой московский транспорт"), жизнеутверждающие стикеры ("Не такая уж серая ветка"), дождевики, авторские значки (например, жезл дежурного по станции) и так далее. Серия лимитированная, так что спешите видеть (или купить) во всех магазинах метро.

Зоопарк





Все для любителей животных. Из очевидного – тематические чашки, деревянные открытки, кожаные обложки на паспорт и броши в форме зверей. Из неочевидного – экологическая коллекция одежды и экзотические комнатные растения, выращенные в оранжерее зоопарка. Кстати, средства, вырученные от продаж, идут на содержание спасенных и конфискованных животных. Купить можно не только в зоопарке, но и в интернет-магазине. Доставка тоже есть.

Большая Грузинская, 1

Музей космонавтики





Космос и все, что его касается – главная тема сувениров в музее космонавтики (что, в общем, предсказуемо). Есть несколько линеек: например, "Корабли звездного океана" – здесь все с картинками станций Марс-1, Венера-13 и других искусственных спутников, или "Невесомость", где все сувениры с изображением космонавта в оранжевом скафандре. Значки, выполненные в советском стиле – вообще отдельная и совершенно потрясающая история. Ну и совсем для фанатов: сюда стоит бежать за осколками метеоритов, минералами и материалами археологических раскопок.

Проспект мира, 111

Планетарий

Прямо около входа в Планетарий есть магазин космических сувениров "МКС". Помимо детских игрушек, телескопов и глобусов, здесь продается космическая еда – та самая, в тюбиках. И еще много-много астрономической литературы, в том числе той, которая рассказывает детям о космосе просто и доступно. Сувениры с логотипом планетария тут тоже есть: чашки, термосы, футболки и все в том же духе.

Садовая-Кудринская, 5, стр. 1

Парк Горького

Рай для хипстеров – сувенирный магазин в правом пилоне арки Главного входа. Ассортимент классный: рюкзак – от "Цветного", галстуки-бабочки – от "Инженера Гарина", чайный набор от "Императорского фарфора" и так далее. Здесь также есть прикладные сувениры: фрисби, дождевик, варежки, ракетки для пинг-понга и легендарные кеды "Два мяча". И еще на книжной полке стоят мемуары Бетти Глан "Парк Горького. Начало истории".

Сокольники

Cюда приходите за советской айдентикой. Дизайн чашек, значков, магнитов, холщовых сумок, варежек берет начало в 50-х годах прошлого века. А на открытках – черно-белые фотографии спортсменов-комсомолов. Здесь даже деревянный карандаш – ностальгия по пионерам. Посвящается всем, кто любит СССР.

Сокольнический вал, 1, стр. 1, здание дирекции парка

Ксения Сергиенко