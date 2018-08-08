5 московских инстаграмов с лучшими городскими видами

Романтика московских окраин, Сретенский бульвар а-ля Бейкер-стрит и город сверху – в объективах инстаграм-фотографов.



@szergiusz

Много "пастельных" снимков Москвы, почему-то вызывающих чувство ностальгии: в начале 2000-х подобные фотографии улиц восточноевропейских городов украшали страницы модных британских журналов типа i-D.



@sergey_zozulya

Фотограф Сергей Зозуля – настоящий романтик московских окраин. Особенно ему удается контрастное сочетание традиционной архитектуры с современными многоэтажками.



@nikitavoid

Этот молодой фотограф – любитель необычных ракурсов, поиски которых, кажется, отнимают у него многие часы. Зато здание МИДа оказывается похоже на Эмпайр-стейт-билдинг, а Сретенский бульвар – на Бейкер-стрит.



@chistoprudov

Завораживающие виды на город сверху, которые наверняка по достоинству оценят фанаты творчества Годфри Реджио – легендарного режиссера-документалиста и экспериментатора (если заинтересуетесь, самый известный его фильм – "Кояанискатси").



@diminimal

Наконец, инстаграм известного архитектурного фотографа Дмитрия Яговкина. Здесь не только фантастической красоты московские многоэтажки, но и архитектура европейских городов.

Максим Тувим