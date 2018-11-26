В новом сезоне проекта "Большой балет–2018" примут участие 13 танцовщиков

"Большой балет" – невиданный по масштабу телевизионный проект, единственный в истории отечественного телевидения балетный конкурс, аналогов которому нет и за рубежом.

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Уникальный в своем роде телепроект открывает новые имена в балетном искусстве, дает возможность молодым артистам проявить себя, продемонстрировать не только безупречную технику, но и драматический талант.

Как признавались участники прошлых сезонов проекта, "это был очень полезный и ценный опыт, который поднял каждого на новую ступеньку в карьере". Участие в проекте открыло для танцовщиков новые возможности для творческого и карьерного роста.

В работе над проектом принимают участие молодые талантливые режиссеры, сценографы, художники и операторы. Итогом их совместной деятельности становятся оригинальные визуальные решения балетных номеров проекта. Создатели программы используют все современные возможности телевидения, чтобы показать балет с необычных, непривычных публике ракурсов. Это позволяет увидеть то, что обычно недоступно из зрительного зала.

Участие в проекте нового сезона подтвердили 13 танцовщиков в возрасте от 18 лет:

– Ксения Шевцова (Россия) и Дмитрий Соболевский (Россия) – Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко;

– Елена Свинко (Россия) и Георгий Болсуновский (Россия) – Красноярский государственный академический театр оперы и балета;

– Аманда Гомес (Бразилия) и Вагнер Карвальё (Бразилия) – Татарский академический государственный театр оперы и балета имени М. Джалиля;

– Ксения Захарова (Россия) и Николай Мальцев (Россия) – Новосибирский государственный академический театр оперы и балета;

– Мики Нисигути (Япония) и Алексей Селивёрстов (Россия) – Екатеринбургский государственный академический театр;

– Радка Приходова (Чехия) и Адам Звонар (Чехия) – Чешский национальный балет (Прага);

– Джулиан Маккей (США) – Михайловский театр и Скайла Брандт (США) – солистка Американского театра балета, ABT (партнерша в конкурсе не участвует).

Оценивать выступления участников будет высокопрофессиональное жюри, в составе которого признанные звезды мирового балета: именно они и выберут победителя проекта в номинациях "Лучший дуэт", "Лучшая балерина" и "Лучший танцовщик". В жюри вошли:

– Тоомас Эдур (Эстония), художественный руководитель балетной труппы Национальной оперы Эстонии;

Владимир Малахов (Россия-Австрия), всемирно известный танцовщик;

– Людмила Семеняка (Россия), выдающаяся балерина, балетмейстер-репетитор Большого театра России, народная артистка СССР;

– Лоран Илер (Франция-Россия), художественный руководитель балетной труппы Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко;

– Азарий Плисецкий, известный хореограф, с 1992 года – педагог-репетитор школы-студии Мориса Бежара "Рудра".

Формировать репертуар и готовиться к выступлениям конкурсантам будут помогать руководители балетных трупп театров:

– Лоран Илер (Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко);

– Денис Матвиенко (Новосибирский государственный академический оперы и балета);

– Владимир Яковлев (Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М.Джалиля);

– Сергей Бобров (Красноярский государственный театр оперы и балета);

– Вячеслав Самодуров (Екатеринбургский государственный академический театр);

– Алексей Афанасьев (Чешский национальный балет, Прага, Балетмейстер-педагог).

Куратором проекта "Большой Балет-2018" стала российский хореограф Софья Гайдукова.

В программах выступления проекта будет представлено все многообразие хореографического искусства: от всемирно известных классических образцов, неоклассических шедевров, до специально поставленных для проекта балетных номеров. Значительная часть проекта нового сезона отведена современной хореографии – это известные мастера, входящие в топ-список хореографов XXI века: А. Прельжокаж (Франция), Н. Дуато (Испания), Э. Клюг (Словения), М. Бигонцетти (Италия). Кроме того, с проектом активно сотрудничают яркие хореографы нового поколения: Ихсан Рустем (Великобритания), Хуанхо Аркес (Испания), Себастьян Берто (Франция), Аннабель Лопез Очоа (Испания), Влад Ромеро (Куба), Александр Могилёв (Россия), Павел Глухов (Россия), Софья Гайдукова (Россия), Константин Матулевский (Россия), Антон Пимонов (Россия), Игорь Булыцын (Россия), Максим Петров (Россия), Марина Акелькина (Россия), Полина Пшиндина (Россия), Кирилл Радев (Россия), Ирина Корнеева (Россия), Сона Овсепян (Россия) и Денис Бородицкий (Россия).

Ведущими проекта "Большой Балет–2018" станут звезда мировой величины, прима-балерина Большого театра России, этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова, а также актер, театральный режиссер, экс-директор Латвийской Национальной оперы Андрейс Жагарс.