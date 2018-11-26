Blue Man Group – о русалках, тестах на вождение и российских фильмах

В Москву приезжает Blue Man Group – нью-йоркская перформанс-группа. Это три блюмена, любопытных синих лысых персонажа, которые взаимодействуют с публикой исключительно посредством мимики, языка тела, музыки, движения и цвета. Первый концерт пройдет 28 ноября.

В преддверии своего выступления "блюмены" ответили на вопросы портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Blue Man Group более всего известна благодаря новаторским шоу, которые виртуозно соединяют искусство, музыку, юмор и современные технологии. более всего известна благодаря новаторским шоу, которые виртуозно соединяют искусство, музыку, юмор и современные технологии. Компания была создана в Нью-Йорке друзьями Крисом Винком, Филом Стэнтоном и Мэттом Голдманом. Первое шоу Blue Man Group дебютировало в 1991 году. Сейчас их можно увидеть в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Бостоне, Чикаго, Орландо и Берлине, а гастрольное шоу Blue Man Group World Tour путешествует по всему миру.





Самый популярный стереотип о вас.

Барни Хаас, капитан "блюменов": Люди часто думают, что артисты шоу Blue Man Group не спят по ночам, куролесят, а потом полдня отсыпаются. На самом деле это не так: мы просыпаемся к тому часу, когда в отеле накрывают завтрак, а только потом спим весь день.

Вещь, расстаться с которой выше ваших сил:

Меридиан, "блюмен" в шоу Blue Man Group: Определенно с моей головой. Иногда я использую ее, чтобы думать и принимать важные решения. Без нее я буду абсолютно потерян.

Что сделано, то сделано, но вы в это больше никогда не ввяжетесь:

Дэвид Маклафлин, "блюмен" в шоу Blue Man Group: Люблю адреналин. Банджи-джампинг – вот это все. В моем списке желаний – прыжок с парашютом, но однажды я сдавал тест на вождение. Ни за что в жизни не хотел бы пережить то, что испытал за рулем во время четырех неудачных попыток. Пятый раз ввязываться в это не буду.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

На что вам никогда не хватало смелости?

Винисиус Мастегуйм, "блюмен" в шоу Blue Man Group: Съесть банан вместе со шкуркой.

За что в своей жизни вы заплатили слишком высокую цену?

Меридиан, "блюмен" в шоу Blue Man Group: За любовь. Однажды я влюбился в русалку и чуть не утонул.

В какой точке мира вам комфортнее всего?

Дэвид Маклафлин, "блюмен" в шоу Blue Man Group: Пляжи на северном побережье Ирландии. Это очень красивые места и мой родной дом. В теории, я мог бы почувствовать умиротворение и в машине, если бы все-таки сдал тест на вождение.

Мечты детства, которые вам все-таки удалось воплотить:

Винисиус Мастегуйм, "блюмен" в шоу Blue Man Group: Их было так много. О некоторых я даже успел позабыть. А вот одна мечта сбывается прямо сейчас – сто лет хотел оказаться в России зимой, и вот я здесь.

На сколько лет вы себя чувствуете?

Барни Хаас, капитан "блюменов": Всегда по-разному. В начале новой недели выступлений мне кажется, что я восьмилетний озорной мальчишка, который бросается игрушками (примерно то же самое мы делаем во время шоу), а к концу недели – будто мне 95, у меня все болит и зудит, и я крайне удивлен, что до сих пор жив.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Что может получить от вас какой-то эмоциональный отклик – в плеере, на книжной полке, на экране?

Меридиан, "блюмен" в шоу Blue Man Group: На самом деле, все что угодно. И случайная встреча в том числе. Не так давно я посмотрел одну из ваших фэнтези-новинок под названием "Черновик". Фильм рассказывает о дизайнере компьютерных игр, в один прекрасный день его перестают узнавать все вокруг – память о нем стерла группа людей, у которых есть доступ в параллельные миры. Мне кажется, что со мной случалось что-то подобное.

Если бы вы могли исполнить одно любое желание, чье бы оно было и какое?

Винисиус Мастегуйм, "блюмен" в шоу Blue Man Group: Какое – не скажу. И это будет желание человека, который мне очень, очень дорог.

Вспомните ваше первое впечатление о Москве:

Дэвид Маклафлин, "блюмен" в шоу Blue Man Group: Красота, да и только. Это потрясающий город с уникальным сочетанием архитектурных стилей. Люди прямолинейны и искренни, я ценю эти качества. Правда, некоторым из них нужно все-таки пересдать экзамен на вождение и научиться более аккуратной езде на автомобиле.