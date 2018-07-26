Камбэк Итана Ханта, два хоррора и истории жертв Холокоста: что смотреть на неделе

Продолжение приключений Итана Ханта в новой серии боевика "Миссия невыполнима", новый фильм обладателя Золотой пальмовой ветви Абделатифа Кешиша, история Белль и Себастьяна и пара хорроров. Редакция портала Москва 24 – о главных кинопремьерах недели.

Фото: depositphotos/Syda_Productions

"Миссия невыполнима: Последствия" – новая, уже шестая по счету часть приключенческого боевика с Томом Крузом, продолжение истории спецагента Итана Ханта и его команды. В этот раз им предстоит предотвратить катастрофу глобального масштаба, остановив группу террористов, планирующих серию атак на Ватикан, Иерусалим и Мекку. Восторг поклонников франшизы, уже успевших посмотреть фильм, только подогревает к нему интерес. Нет сомнений, что и в этот раз Тому Крузу удастся сорвать кассу для своего проекта – на этой неделе у фильма в любом случае нет конкурентов.



Видео: YouTube/Paramount Pictures Россия

"Мектуб, моя любовь" – новая работа Абделатифа Кешиша, обладателя золотой пальмовой ветви за "Жизнь Адель" (фильм, вызвавший сенсацию на Каннском кинофестивале 2013 года). По задумке творца, "Мектуб, моя любовь" – первая часть трилогии, являющаяся, по сути, настоящим гимном молодости, беззаботности и свободе. Видевшие фильм на фестивалях единогласны в своих оценках – трехчасовая лента до предела наполнена солнцем, морем, весельем и любовью молодых людей, проводящих летние каникулы на юге Франции. Действие картины происходит в девяностые годы, все больше входящие в моду у западных кинематографистов, так что фильм будет интересен не только любителям фестивального и атмосферного кино, но и всем тем, кто хочет с головой погрузиться в эпоху, уже успевшую стать историей.



Видео: YouTube/RWV Films

"Свидетели" – амбициозный и масштабный проект режиссера и сценариста Константина Фама, посвященный памяти жертв Холокоста. Он создавался на протяжении пяти лет на территории девяти стран и состоит из 3 короткометражных фильмов ("Туфельки", "Брут" и "Скрипка"). На создание этой киноленты вдохновило посещение режиссером Освенцима и то впечатление, которое произвела на него витрина с тысячами пар обуви, принадлежавшей узникам. Истории пары женских туфелек, скрипки и немецкой овчарки, ставших "свидетелями" тех страшных исторических событий, переплетаются между собой в фильме. Главная цель киноленты, по словам авторов, – просвещение молодого поколения. Впрочем, он будет интересен не только молодежи, ведь масштабные съемки, захватывающий сценарий и участие известных актеров – лишь способ напомнить каждому из нас о важности знания мрачных страниц истории и недопустимости их повторения.



Видео: YouTube/Русская Фильм Группа

"Белль и Себастьян: Приключения продолжаются" – сиквел уже успевшей полюбиться детям и взрослым по всему миру истории о мальчике Себастьяне и его "подруге", гигантской пиренейской горной собаке по имени Белль. Во второй части, снятой на основе серии одноименных повестей Сесиль Обри, Себастьяну вместе с верной Белль предстоит отправиться на поиски Анжелины, встретить новых друзей и сделать удивительное открытие об истории собственной семьи, истинная судьба которой до того момента была скрыта от мальчика.



Видео: YouTube/Белль и Себастьян: приключения продолжаются. Финальный трейлер (HD)

Для любителей хорроров на этой неделе выходят сразу две картины. "Обитатели" – ирландский фильм ужасов о двух близнецах, являющихся наследниками старой усадьбы, над которой довлеет древнее родовое проклятие. Чтобы не вызвать гнев злых сил, населяющих дом, близнецам нужно придерживаться ряда строгих правил, фактически делающих их заложниками поместья. Картина вряд ли произведет впечатление на любителей традиционных ужастиков, любящих подпрыгивать от страха в кресле кинотеатра, рассыпая вокруг себя попкорн. "Обитатели" рассчитаны на поклонников готики и атмосферных мистических фильмов, главный эффект которых связан, прежде всего, с антуражем.



Видео: YouTube/Фильм Про

А "Убежище дьявола" – более традиционный в современном понимании хоррор: история трех сестер, с целью ограбления врывающихся в дом богатого сенатора и обнаруживающих в подвале его дочь, одержимую дьяволом. Старый добрый экзорцизм в мексиканской версии – в новом фильме Гильермо Амоедо, известного как сценариста "Кто там" с Киану Ривзом.



Видео: YouTube/Убежище дьявола – Русский трейлер (2018)

Лиза Минаева