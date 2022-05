"Тартюф" в "Станиславском", фестиваль цветов в "Музеоне" и Japandroids. Афиша на неделю

Кино и футбол в Новой Третьяковке, осовремененный "Тартюф" в "Станиславском" и фестиваль цветов Moscow Flower Show. Редакция портала Москва 24 – о самых интересных событиях недели.

"Тартюф" в "Станиславском"



Видео: YouTube/Электротеатр Станиславский

Новое прочтение классической пьесы Мольера в постановке Филиппа Григорьяна. Действие комедии перенесено в Россию на пороге социалистической революции, герои недвусмысленно напоминают царскую семью, а Тартюф – Григория Распутина. Текст Мольера звучит в каноническом переводе Михаила Донского. Спектакль получил в этом году номинацию на премию "Золотая маска".

Где: Электротеатр "Станиславский"

Когда: 26-27 июня, 19:00

Кино и футбол в Новой Третьяковке

В Третьяковской галерее на Крымском валу покажут два не самых очевидных фильма про футбол.

В пятницу посетители галереи увидят ленту режиссера Золтана Корды "Одиннадцать чертей". Спортивная драма 1927 года идет в сопровождении живой музыки нойз-джазового коллектива "Бром".

Еще один показ пройдет на следующий день. В Третьяковке представят мелодраму Фритца Фрайслера "Король нападающий", также снятую в 1927 году. Музыкальное сопровождение обеспечит экспериментальный проект Won James Won.

Где: Третьяковская галерея на Крымском валу

Когда: 29-30 июня, 21:30

Moscow Flower Show

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Международный фестиваль садов и цветов в седьмой раз пройдет в парке искусств "Музеон". Лучшие ландшафтные дизайнеры на время форума превратят площадку в настоящее произведение искусства. В рамках фестиваля запланировано множество тематических лекций, мастер-классов, а также концерты, выставки и другие мероприятия для посетителей парка всех возрастов. Фестиваль затронет и футбольную тему. В честь проходящего в России мундиаля в "Музеоне" установят трехметровый мяч из живых цветов.

Где: "Музеон"

Когда: 29 июня – 8 июля

"Цирк" в Театре наций

Мюзикл Максима Диденко по мотивам классической советской комедии. Режиссер определяет жанр спектакля как "ретро-футуризм". На сцене выступают настоящие клоуны и акробаты, а композитор Иван Кушнир подготовил оригинальную интерпретацию саундтрека, написанного Исааком Дунаевским. Главную роль исполняет Ингеборга Дапкунайте.

Где: Театр наций

Когда: 27-28 июня, 19:00

Japandroids в "Плутоне"

Фото: ТАСС/PA Photos/Richard Gray

Организаторы отгремевшего недавно фестиваля "Боль" подготовили еще один подарок для любителей независимой музыки. В Москву едут легенды нойз-рока Japandroids. Канадский дуэт везет свой фирменный гаражный звук и новую программу, в которую включены треки с прошлогоднего альбома Near to the Wild Heart of Life.

Где: "Плутон"

Когда: 29 июня, 20:00

MusicAeterna Московской филармонии

Оркестр под руководством Теодора Курентзиса без преувеличения можно назвать гордостью российской академической музыки. Во вторник MusicAeterna исполнит Малера. В программу вошли песни из вокального цикла "Волшебный рог мальчика".

Где: Московская филармония, Концертный зал Чайковского

Когда: 26 июня, 19:00

"Портрет Дориана Грея" в Театре Ермоловой

Классический сюжет в новой обработке. Режиссер Александр Созонов перенес действие романа Оскара Уайльда в современность. Несмотря на футуристический антураж, канва повествования осталось прежней: это история об искушении, пороке и трагедии артиста. Главные роли исполняют Ярослав Рось, Сергей Кемпо и Олег Меньшиков.

Где: Театр им. Ермоловой

Когда: 29 июня, 19:00

"Река Потудань" в Студии театрального искусства

Спектакль Сергея Женовача по мотивом одного из самых трогательных рассказов Андрея Платонова. История о любви и одиночестве, отчаянии и подлинном величии человеческого духа, сочиненная главным гуманистом советской литературы.

"В этом спектакле важно то, что за словами, то, что между словами. Много платоновского текста мы перевели в прямую речь, – оказалось, что это интимное пространство не позволяет произносить текст от третьего лица", – рассказывает режиссер.

Где: Студия театрального искусства

Когда: 26 июня, 19:00

"Изображая жертву"

Кадр из фильма Кирилла Серебренникова "Изображая жертву". Фото: ТАСС/Кинокомпания "Новые люди"

Культовый фильм Кирилла Серебренникова вновь выходит в прокат сети кинотеатров "Каро". В среду спецпоказ ленты пройдет в "Каро 11 Октябрь". О картине расскажет драматург "Гоголь-центра" Валерий Печейкин.

Где: "Каро 11 Октябрь"

Когда: 27 июня, 20:00