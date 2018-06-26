"Тартюф" в "Станиславском", фестиваль цветов в "Музеоне" и Japandroids. Афиша на неделю

Кино и футбол в Новой Третьяковке, осовремененный "Тартюф" в "Станиславском" и фестиваль цветов Moscow Flower Show. Редакция портала Москва 24 – о самых интересных событиях недели.
"Тартюф" в "Станиславском"
Видео: YouTube/Электротеатр Станиславский
Новое прочтение классической пьесы Мольера в постановке Филиппа Григорьяна. Действие комедии перенесено в Россию на пороге социалистической революции, герои недвусмысленно напоминают царскую семью, а Тартюф – Григория Распутина. Текст Мольера звучит в каноническом переводе Михаила Донского. Спектакль получил в этом году номинацию на премию "Золотая маска".
Где: Электротеатр "Станиславский"
Когда: 26-27 июня, 19:00
Кино и футбол в Новой Третьяковке
В Третьяковской галерее на Крымском валу покажут два не самых очевидных фильма про футбол.
В пятницу посетители галереи увидят ленту режиссера Золтана Корды "Одиннадцать чертей". Спортивная драма 1927 года идет в сопровождении живой музыки нойз-джазового коллектива "Бром".
Еще один показ пройдет на следующий день. В Третьяковке представят мелодраму Фритца Фрайслера "Король нападающий", также снятую в 1927 году. Музыкальное сопровождение обеспечит экспериментальный проект Won James Won.
Где: Третьяковская галерея на Крымском валу
Когда: 29-30 июня, 21:30
Moscow Flower Show
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Международный фестиваль садов и цветов в седьмой раз пройдет в парке искусств "Музеон". Лучшие ландшафтные дизайнеры на время форума превратят площадку в настоящее произведение искусства. В рамках фестиваля запланировано множество тематических лекций, мастер-классов, а также концерты, выставки и другие мероприятия для посетителей парка всех возрастов. Фестиваль затронет и футбольную тему. В честь проходящего в России мундиаля в "Музеоне" установят трехметровый мяч из живых цветов.
Где: "Музеон"
Когда: 29 июня – 8 июля
"Цирк" в Театре наций
Мюзикл Максима Диденко по мотивам классической советской комедии. Режиссер определяет жанр спектакля как "ретро-футуризм". На сцене выступают настоящие клоуны и акробаты, а композитор Иван Кушнир подготовил оригинальную интерпретацию саундтрека, написанного Исааком Дунаевским. Главную роль исполняет Ингеборга Дапкунайте.
Где: Театр наций
Когда: 27-28 июня, 19:00
Japandroids в "Плутоне"
Фото: ТАСС/PA Photos/Richard Gray
Организаторы отгремевшего недавно фестиваля "Боль" подготовили еще один подарок для любителей независимой музыки. В Москву едут легенды нойз-рока Japandroids. Канадский дуэт везет свой фирменный гаражный звук и новую программу, в которую включены треки с прошлогоднего альбома Near to the Wild Heart of Life.
Где: "Плутон"
Когда: 29 июня, 20:00
MusicAeterna Московской филармонии
Оркестр под руководством Теодора Курентзиса без преувеличения можно назвать гордостью российской академической музыки. Во вторник MusicAeterna исполнит Малера. В программу вошли песни из вокального цикла "Волшебный рог мальчика".
Где: Московская филармония, Концертный зал Чайковского
Когда: 26 июня, 19:00
"Портрет Дориана Грея" в Театре Ермоловой
Фото: ermolova.ru
Классический сюжет в новой обработке. Режиссер Александр Созонов перенес действие романа Оскара Уайльда в современность. Несмотря на футуристический антураж, канва повествования осталось прежней: это история об искушении, пороке и трагедии артиста. Главные роли исполняют Ярослав Рось, Сергей Кемпо и Олег Меньшиков.
Где: Театр им. Ермоловой
Когда: 29 июня, 19:00
"Река Потудань" в Студии театрального искусства
Спектакль Сергея Женовача по мотивом одного из самых трогательных рассказов Андрея Платонова. История о любви и одиночестве, отчаянии и подлинном величии человеческого духа, сочиненная главным гуманистом советской литературы.
"В этом спектакле важно то, что за словами, то, что между словами. Много платоновского текста мы перевели в прямую речь, – оказалось, что это интимное пространство не позволяет произносить текст от третьего лица", – рассказывает режиссер.
Где: Студия театрального искусства
Когда: 26 июня, 19:00
"Изображая жертву"
Кадр из фильма Кирилла Серебренникова "Изображая жертву". Фото: ТАСС/Кинокомпания "Новые люди"
Культовый фильм Кирилла Серебренникова вновь выходит в прокат сети кинотеатров "Каро". В среду спецпоказ ленты пройдет в "Каро 11 Октябрь". О картине расскажет драматург "Гоголь-центра" Валерий Печейкин.
Где: "Каро 11 Октябрь"
Когда: 27 июня, 20:00