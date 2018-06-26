Технологии на службе искусству: о чем расскажет выставка "Доказательство человечности"

Выставка "Доказательство человечности" – собрание работ победителей проекта "ВЗЛЕТ" в категории Art & Science – проходит на площади Промышленности ВДНХ.

Редакция портала Москва 24 рассказывает, чем удивит посетителей необычная экспозиция.

Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ

Теперь технологии окружают нас повсюду, и виртуальная реальность уже во многих сферах вытесняет физическую. Современное искусство в этом смысле не исключение.

Хотели бы вы попробовать улучшить свою внешность или записать свои сны, как видеосъемку? О таких возможностях предлагают поразмышлять молодые художники, участники выставки "Доказательство человечности" на ВДНХ. Их работы продолжают общественную дискуссию о том, что зачастую мы используем технологии, не осознавая тех изменений, которые они могут произвести, и о том, зачем человеку вообще нужны все эти устройства и изобретения.

Выставка "Доказательство человечности" продолжает проект "Взлет", который дает возможность художникам от 18 до 35 лет показать свои работы на ВДНХ. В этом году тема Art & Science была выбрана для "Взлета" впервые.

Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ

Шесть участников проекта представили свои работы в фюзеляже самолета Як-52, установленном на площади Промышленности ВДНХ. Каждый проект посвящен одной из современных технологий, таких как носимая электроника, виртуальная и дополненная реальность, интерактивные технологии и т.д.

"Для ВДНХ тема Art & Science новая, но вполне логичная, учитывая связь ВДНХ с историей покорения космоса: выставка проходит в самолете, а совсем рядом установлена модель ракеты "Восток", на которой Юрий Гагарин совершил первый полет в космос, — рассказывает куратор выставки искусствовед и исследователь новых медиа Наталья Фукс. — Произведения искусства Art & Science часто оказываются на грани с научными изобретениями и современными технологиями. И все это не о будущем, не о технологических утопиях, а о сегодняшнем дне".

Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ

В создании выставки приняли участие выпускники и студенты нескольких школ современного искусства. Выпускница Школы Родченко Анастасия Алехина представила работу, посвященную вопросам трансформации внешности человека. По мнению автора, желание "улучшить" себя происходит из нездорового состояния человека по причине несоответствия сиюминутным стереотипам о красоте. Для такого "улучшения" она создает светящиеся зубные протезы. Может быть, кому-то это покажется странным, но если это войдет в моду, то появится много желающих заполучить такое устройство.

Или, например, звукорежиссер и саунд-художник Юлия Глухова создает видео, которое умеет реагировать на моргание глаз, подстраиваясь под уникальные возможности зрительного восприятия человека. Для этого она использует технологию компьютерного зрения. И тут возникает вопрос: мы смотрим на вещи или они смотрят на нас? Этот философский вопрос существует уже много веков и, вероятно, никогда не получит окончательного ответа.

Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ

Дебютант Филипп Игумнов (для него эта выставка стала первой в творческой карьере) создал серию ретрофутуристических цифровых коллажей на тему космоса. История покорения космоса и эстетика 1960-70-х годов выглядят немного архаично на фоне всех этих суперсовременных технологий, но, учитывая атмосферу ВДНХ, вполне уместно.

Почему проект получил название "Доказательство человечности"? Вероятно, за этими словами кроется гуманистическая идея: технологии могут развиваться сколько угодно, но только благодаря человеку они приобретают свою значимость. Может так случиться, что у человека исчезнет необходимость ходить по музеям для знакомства с произведениями искусства: погрузиться в них можно будет не выходя из собственного дома. Но это уже будет совершенно другое искусство.

Где: ВДНХ, площадь Промышленности, самолет Як-42



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