Звезда мировой оперной сцены Юлия Лежнева выступит в Московской консерватории

2 апреля в Большом зале Московской консерватории выступит звезда мировой оперной сцены, сопрано Юлия Лежнева в сопровождении Московского камерного оркестра Musica Viva. Дирижер – Дмитрий Синьковский. В программе – музыка эпохи бельканто.

Фото: Эмиль Матвеев/предоставлено организаторами

Юлия Лежнева является "одним из немногих музыкантов, достигших широкой международной известности в столь юном возрасте" (The Independent) с "голосом ангельской красоты" (The New York Times) "чистейшей интонации" (Opernwelt, Die Welt) и "безупречной техники" (The Guardian).

Ее выступлениям рукоплескали в лондонских Covent Garden и Royal Albert Hall & Barbican, нью-йорском Lincoln Center, токийском NHK & Bunka Kaikan, парижском Theatre des Champs-Élysées, московском Большом театре и на других престижнейших площадках мира. Она пела на Зальцбургском фестивале, "Декабрьских вечерах" в Москве, Rossini Opera Festival (ROF), Verbier Festival и на других крупнейших фестивалях мира. Она выступала на сцене вместе с дирижерами Марком Минковски, Альберто Дзедда, Фабио Бионди, и с певцами Пласидо Доминго, Анной Нетребко, Кири Те Канава, Джойсом ДиДонато, Хуаном Диего Флоресом и многими другими.

Репертуар Лежневой варьируется от барокко до бельканто и романтизма. Он включает в себя произведения Вивальди и Броши, Баха и Генделя, Моцарта и Россини, Беллини и Доницетти, Массне и Шарпантье, Римского-Корсакова и Гречанинова. Она также исполняет песни Форе, Шуберта, Шумана, Берлиоза, Дебюсси, Буланже, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева.

Исполнительское искусство Дмитрия Синьковского, выпускника Московской консерватории, отмечено премиями многих престижных конкурсов. Публику и критику в его игре неизменно восхищает сочетание головокружительной виртуозности, темперамента и искренности. Уже начав успешную карьеру скрипача, он решил попробовать свои силы как контратенор; увлеченность и упорные занятия позволили ему добиться успеха в обеих ипостасях. Сегодня Дмитрий Синьковский востребован как дирижер и солист, он гастролирует в России, Европе, Азии, США, Канаде и Австралии, сотрудничает с ведущими барочными ансамблями и принимает участие в крупнейших фестивалях старинной музыки.

Юлия Лежнева родилась в 1989 году на Сахалине. В 2008-м с отличием окончила Академический музыкальный Колледж при Московской Государственной Консерватории им. П. И. Чайковского по классу вокала (класс И. М. Журиной) и фортепиано (класс Е. Д. Цветковой). Училась на мастер-классах Елены Образцовой и у Альберто Дзедда в академии Россини в Пезаро, лауреат многих конкурсов мирового уровня. В 2011 году Юлия Лежнева заключила эксклюзивный договор с британской звукозаписывающей фирмой Decca Records. Ее первая же запись Alleluia в сопровождении Il Giardino Armonico под управлением Джованни Антонини, выпущенная в 2013 году, получила премию Echo-Klassik Award. В 2013-м на церемонии вручения международной премии Opera Opera Awards Лежневой была вручена премия "Complete Opera CD года".