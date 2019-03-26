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Культура

26 марта, 16:01

Премьера: "Таланты и поклонники" на сцене Электротеатра "Станиславский"

культура театр

27-28 марта в 19:00 на Малой сцене Электротеатра "Станиславский" пройдет премьера спектакля "Таланты и поклонники". Одна из поздних пьес Александра Островского, комедия "Таланты и поклонники" написана в 1881 году и посвящена театру – его обаянию, вульгарности и каждодневным драмам. Главный русский драматург сам был погружен в театральное дело всю сознательную жизнь и сделал невероятно много для того, чтобы отечественный театр превратился в место силы. Театр для него не развлечение и не легкий жанр, поэтому в пьесе "Таланты и поклонники" идет настоящая война за души людей.

Фото: Олимпия Орлова/предоставлено пресс-службой

Спектакль Ольги Великановой, ученицы Марии Осиповны Кнебель, во многом – дань старому театру и преданным ему людям, для которых благородство остается важнейшей категорией жизни. "Я хочу показать фанатичную любовь к театру", – говорит Ольга Великанова.

В "Талантах и поклонниках", для которых молодые художники Сергей Рябов и Вера Ахмеджанова превратили сцену в продолжение зрительного зала, играют актеры разных поколений. Всех их объединяет любовь к театру и своей профессии. Эта необъяснимая любовь на все времена и становится главным сюжетом истории. Перед нами – игра в театр, со старинными романсами и красивыми платьями, но все в ней по-настоящему: и жизнь, и слезы, и отрезвляющий финал.

В рамках проекта "Золотой осел"
По пьесе Александра Островского
Режиссер: Ольга Великанова
Художники: Сергей Рябов, Вера Ахмеджанова
Художник по костюмам: Анастасия Якунина
Роли исполняют:
Анастасия Фурса / Екатерина Андреева (Негина), Нина Фирсова (Домна Пантелеевна), Николай Трифилов (Князь Дулебов), Анна Антосик (Смельская), Евгений Сергеев (Великатов), Леонид Зверинцев (Бакин), Михаил Соколов (Петя), Александр Синюков (Нароков), Максим Деричев (Мигаев), Андрей Емельянов (Трагик), Антон Капанин (Вася), Артем Богучарский (Обер-кондуктор).
Продолжительность – 2 часа 15 мин
16+

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