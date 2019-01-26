Площадка-ликбез по современному искусству откроется в "Цветном"

В ART BASEMENT Универмага "Цветной" на минус первом этаже 26 января откроется ASTRA LAB, двухнедельная арт-площадка, которая объединит выставку современных художников, лекторий и открытые студии с молодыми авторами. И все это бесплатно.

ASTRA LAB – первый выход в офлайн для молодого интернет-проекта Алины Крюковой a-s-t-r-a.com (стартовал в октябре прошлого года), цель которого – продвигать современное искусство в массы. Площадка находит классных авторов на разных выставках, рассказывает о них фанатам искусства, а после продает по демократичным для арт-рынка ценам (от 5 до 100 тысяч рублей). На ASTRA LAB будут представлены работы небольших форматов и тех авторов, которые еще не сотрудничали с порталом. Среди них Дима Шабалин, Влад Зорин, Юлия Вергазова, Алина Глазун, Вера Рейнер, Дарья Горшкова, Катя Гаркушко, Лиза Веселова, Александра Вар, Валерия Титова и другие.

Идея арт-площадки и ее программы в том, чтобы за 14 дней рассказать об актуальном искусстве тем, кто ничего о нем не знает. Каждый день – несколько лекций о разных сферах современного арта: дизайн, фото, диджитал, аукционы, коллекционирование. Например, в первый день пройдет вводная лекция преподавателя ВШЭ Александра Журавлева, которая объяснит, что такое современное искусство и как его надо понимать, а 31 января художник Ильмира Болотян расскажет про феминизм и эйджизм в арте. Для молодых авторов тоже будет что-то полезное: 1 февраля они узнают, как начать карьеру, какие фонды существуют и куда бежать за грантами. В общем, любой интересующийся искусством найдет что-то для себя.

Еще одно классное направление площадки – открытые студии. По сути это арт-коворкинг, где художники, ранее подавшие заявки на участие, реализуют свои идеи в режиме реального времени: создают произведения искусства и репетируют перформансы прямо в "Цветном". А по результатам будет организована выставка-продажа их работ, она пройдет 9 и 10 февраля.



Алина Крюкова создательница проекта a-s-t-r-a.com "Мы стремимся показать, что искусство доступно каждому и любой может в нем начать разбираться прямо здесь и сейчас. Для этого мы устраиваем образовательные проекты и выставку-продажу художников, которые будут работать в открытых студиях в течение двух недель".

Выставка работает с 26 января до 10 февраля

Расписание лекций и других мероприятий на сайте a-s-t-r-a