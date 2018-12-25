Музеи нашего времени: как изменятся музеи в 2019 году

В начале 2019 года все желающие смогут увидеть экспонаты московских музеев в онлайн-режиме на сайте. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе департамента культуры.

"В ближайшее время завершится пилотный этап проекта Выставки онлайн-музеев Москвы на портале mos.ru. Здесь посетители смогут познакомиться как с реальными экспонатами и экспозициями в режиме онлайн, так и с виртуальными выставками и подборками наиболее интересных предметов", – рассказали порталу Москва 24 в пресс-службе ведомства, отметив, что название проекта может измениться после запуска. Сейчас ведущие музеи оцифровывают свои коллекции артефактов и выкладывают в интернет.

В новом году последние музейные новости посетители будут узнавать из нового YouTube-канала "Музеи Москвы". "Он будет посвящен деятельности столичных музеев, последним новостям в области культуры и рекламе культурных мероприятий столицы", – пояснили в ведомстве.

Депкульт также обещает разработать в 2019 году проект, в результате которого на любой площадке можно будет зарядить мобильный или планшет, а в музеях-заповедниках организовать экологические экскурсии. Кроме того, запланировано строительство объединенного фондохранилища московских музеев.

Глас народа

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В конце ноября столичные власти решили узнать о горожан, почему они ходят или, напротив, не ходят в музеи и как можно было бы улучшить работу площадок. Идеи и комментарии принимались на crowd.mos.ru, за две недели их накопилось около трех тысяч. Эксперты отобрали около двухсот, а после выбрали лучшие предложения большинством голосов.

Одной из самых популярных инициатив оказалось создание электронной платформы "Музеи.ру" с интеграцией в мобильное приложение, ее поддержали 89% проголосовавших. 79% высказались за организацию виртуальных туров по столичным площадкам, еще 70% считают, что экспонатам не обойтись без QR-кодов.

"Предложенные участниками краудсорсинг-проекта "Музеи Москвы" инициативы лягут в основу стандарта качества работы музея будущего и станут вектором движения для всей музейной отрасли столицы. Совсем скоро музеи Москвы изменятся и станут более комфортными и доступными для каждого посетителя", — отметил глава городского департамента культуры Александр Кибовский.

Куда пойти?

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В следующем году музей-панораму "Бородинская битва" стоит посетить даже тем, кто уже там был. Выставочный зал с картиной Франца Рубо и экспозиционные залы, посвященные войне 1812 года, откроют после реконструкции.

Музей Владимира Высоцкого подготовит новую мультимедийную экспозицию о жизни и творчестве поэта и актера. Дом русского зарубежья пригласит на экспозицию о судьбах российской эмиграции. Мемориальный музей космонавтики на ВДНХ обновит экспозиционные залы. "В помещениях Гостиного двора продолжится создание нового арт-кластера, включающего в себя галерейный центр", – отметили в пресс-службе департамента культуры.

О новогодней программе музеев можно узнать в материале"Музеи Москвы порадуют гостей специальной программой в праздники".