Мы поговорили с Иваном И. Твердовским о съемках, планах, работе в министерстве культуры и не только.

Иван Твердовский. Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

22 ноября в российский прокат выходит фильм "Подбросы" Ивана И. Твердовского. Это уже третья его полнометражная работа. 29-летний Твердовский стал известен благодаря своему игровому дебюту "Класс коррекции".

По сюжету, у тинейджера Денис (Денис Власенко) анальгезия: он не чувствует боли. Внезапно блудная мать (Анна Слю) забирает его из интерната, и мальчик тут же попадает в преступную группировку. Там Дениса заставляют прыгать под проезжающие машины, чтобы потом вымогать деньги у водителей, которые его якобы сбили.

Корреспондент портала Москва 24 Денис Виленкин расспросил Твердовского о съемках в Москве, его работе в министерстве культуры и следующем проекте.

Что для тебя важнее всего в фильме "Подбросы"?

"Подбросы" – авторское кино. Для меня оно про вещи, не имеющие прямого отношения к сюжету. Огромный период моей жизни был связан с российской полицией, государственными структурами, и долгое время мое творчество было именно об этом всем. "Подбросами" я завершаю работу с этой средой, с коррупцией, с судьями.

Считаешь ли ты себя режиссером социального кино?

Я, в первую очередь, режиссер авторского кино. Социальным оно получается, потому что там есть соответствующий контекст. Те темы, о которых я не могу молчать, вплетены в истории, происходящие с моими героями.

Какой сейчас есть социальный запрос у аудитории, и насколько важно ему соответствовать?

Запрос аудитории, с которой я работаю, кардинально отличается от моих личных запросов, так что я об этом не думаю. Я вот вижу, что европейский кинематограф больше погружен в контекст авторского кино. У нас публика путает понятия, не понимает, куда приходит: на развлекательное кино или на предмет культуры.

Конечно, если это показ где-то на площади или в каком-то зале с подростками, жующими попкорн, то для фильма это может быть губительно. Хотя они чаще берут начос в последнее время, я заметил, попкорн меньше покупают.

Кадр из фильма "Подбросы". Реж. Иван Твердовский; Продюсер Наталья Мокрицкая; Сценарий Иван Твердовский

Внезапный вопрос. Какой у тебя средний гонорар?

Не скажу, коммерческая тайна. Но на полгода его хватает. Сегодня нет такого понятия "средний гонорар". За одну и ту же работу могут платить огромные деньги, а могут в десять раз меньше. Но если все знают, чего ты стоишь, то ниже определенной планки ты уже не опускаешься.

Который год ты попадаешь в списки самых перспективных режиссеров мира младше тридцати, а в декабре тебе как раз исполняется тридцать. Ощущаешь ли ты какое-то давление?

А назови мне еще режиссеров младше тридцати, кто снял три полнометражных фильма, причем не массовых? Хотя меня тоже не совсем корректно привязывать к этому поколению. В этой возрастной категории работают, как правило, дебютанты. Не готов себя сажать за одну парту со школьниками.

Ты состоишь в комиссии по дебютам Минкульта: там молодым режиссерам дают или не дают деньги на съемки первого фильма, основываясь на их сценариях. Как работает эта система?

Около 80 сценариев доходят до этапа прочтения. Где-то половина отсеивается. Я читаю практически все, что есть. Экспертная комиссия рецензирует сценарии, затем составляется шорт-лист, который допускается до очной защиты.

Если проект не нравится, ты можешь сам задать вопрос авторам, можешь изменить оценку, если тебя переубедили или если до этого воздержался. Я отдаю предпочтение авторским историям, где отчетливо слышу голос режиссера, где вижу, что у картины есть шанс. Я не заваливаю никого, потому что иногда понимаю, что из сценария очень сложно понять какие-то нюансы. Я сам пишу тексты очень отстраненные, там нет диалогов, в них невозможно понять характер героев, поэтому делаю на это скидку.

Шанс, что дебютант снимет хорошее кино, гораздо выше, чем когда речь идет о профессиональной публике. Если я вижу, что это циничный расчет, ориентированный на заработок денег, а в фильмографии режиссера без соответствующего образования нет работ, то говорю "нет" или воздерживаюсь.

Кадр из фильма "Подбросы". Реж. Иван Твердовский; Продюсер Наталья Мокрицкая; Сценарий Иван Твердовский

По твоим словам, фильм "Подбросы" – не про Москву: ты рассказывал, что декорации неважны, и что такая история могла случиться где угодно. Хотя снимали его именно здесь. А кстати, где?

Эпизод, где герой Дениса посылает в жопу полицейского, – это около Новодевичьего монастыря. А вообще половина картины снята в Хамовниках. Кстати, когда я писал сценарий, я не знал, что снимать будем там.

Мы очень серьезно выбирали натуру. Раньше в городе везде был ужасный оранжевый свет, и операторы, как правило, либо использовали его, либо выключали и вешали на каждый фонарь по съемочному прибору. А сегодня в наш город активно приходит LED. Меня потряс документ, который мне прислали по запросу: я попросил перечень улиц с холодным светом и получил целую книгу. Три года назад такое в Москве представить было невозможно.

В столице есть Московская кинокомиссия – это организация, которая помогает съемочным группам, как нашим, так и зарубежным, с локациями и передвижением. Как думаешь, станет больше фильмов о Москве?

Когда мы снимали "Подбросов", этой комиссии еще не было. Так что нам бы она очень сильно помогла. В Москве не было никакого централизованного взаимодействия с городской властью, все вопросы традиционно решались через префектов. У тебя может быть одна смена на одной улице, а следующая – уже в другом районе и округе, и за это будут отвечать разные люди. В Риме, например, подобная кинокомиссия существует уже около сорока лет.



Видео: YouTube/[URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=SFuPtj6RuEA]TRAILER RU

[/URLEXTERNAL]

Расскажи о своей новой работе? Я слышал, что это какая-то короткометражка, снятая с благотворительными целями.

Да, фильм называется "Мирная жизнь". Ко мне обратилась киношкола "Без границ", я с ними плотно сотрудничаю. Они занимаются уникальной вещью: преподают киноспециальности для детей и подростков с ограниченными возможностями. У школы нет никакой финансовой поддержки, кроме аукционов, которые они устраивают. Для одного из них я и снял фильм.

Сюжет крутится вокруг мальчика-танкиста, который приводит девочку в танк и показывает, как там все устроено. Но что-то провоцирует в ней фобию: происходит отторжение от оружия, войны, запаха. Война – это страшно.

Задействованы Никита Кукушкин и Анна-Мария Шепелева. Все работали бесплатно.

А где фильм можно будет увидеть?

Будет аукцион в начале декабря. Судьба картины зависит от будущего владельца, у него будут все права. Он может его где-то показать, а может положить на полку у себя дома и смотреть сам.

Денис Виленкин