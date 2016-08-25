Археологи нашли на Малой Якиманке пули эпохи Смутного времени

Фото: mos.ru

Археологи нашли во время работ по проекту "Моя улица" восемь свинцовых пуль эпохи Смутного времени – это конец XVI – начало XVII века, сообщает mos.ru.

Боеприпасы обнаружили в районе дома №9. По словам представителя Мосгорнаследия, такие пули применялись для снаряжения ручного огнестрельного оружия в Западной Европе и в России.

Предположительно, находки лежали со времен столкновений народного ополчения с польскими интервентами – в августе 1612 года все Замоскворечье было полем Московской битвы.

Также археологи нашли и более мирные артефакты: деревянные мостовые XVII века, фрагмент игрушки из красной глины, пуговицы в форме гирьки, нательный крестик и подковку для обуви XVII века.

До 12 сентября в столице работает выставка "Тверская, и не только", где показывают артефакты, найденные во время работ по благоустройству центра города в рамках программы "Моя улица". Все уникальные находки после демонстрации посетителям выставки будут возвращены специалистам для дальнейшего изучения и реставрации.

В будущем все эти предметы передадут на хранение Музею Москвы уже на постоянной основе. А вот более крупные находки – своды, фундаменты и стены древних строений, останутся на прежнем месте и будут законсервированы.

В начале июля строители при проведении ремонтных работ на Театральной площади нашли кабак XVIII века. Заведение работало 50 лет – со второй половины XVIII по второе десятилетие XIX века. Остатки сруба бревенчатого подклета, перекрытые сверху фрагментами пола из досок, расположены на уровне 2–2,8 метра от поверхности земли.

Там же нашли медные монеты, которыми расплачивались клиенты заведения, и битую посуду – черепки керамических кружек и стеклянных бутылок для хмельных напитков. На месте обнаружились металлические пряжки и пуговицы, которые проваливались в щели пола кабака.

Всего за время благоустройства города по программе "Моя улица" в столице обнаружили более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений. Под землей находили остатки мостовых, фундаменты старинных зданий и даже клады.