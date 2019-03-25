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Культура

25 марта, 11:55

Французские каникулы Жана-Даниэля Лорье в Центре фотографии им. братьев Люмьер

культура выставки

Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет выставку одного из самых известных фотографов Франции, мировой легенды фотографии моды, кавалера Ордена Почетного легиона и Ордена Искусств и Литературы – Жана-Даниэля Лорье. Творчество французского фотографа ставят в один ряд с такими классиками фотографии как Хельмут Ньютон и Ги Бурден. Ежегодно его выставки проходят в крупнейших городах мира, включая Париж, Гонконг и Лос-Анджелес.

Жан-Даниэль Лорье
Ева Джей для журнала Above Magazine. Отражение. Париж, 2008 Фото: предоставлено Центром фотографии имени братьев Люмьер

Жан-Даниэль Лорье получил художественное образование в Национальной Высшей Школе Искусств и Ремесел Франции. В 1960 году его направили служить штатным фотографом на алжирскую войну. По возвращении из Алжира он продолжил заниматься фотографией, работая в знаменитой парижской фотостудии Harcourt. У них он перенял опыт работы со светом и тенью – студия Harcourt приобрела известность во всем мире благодаря черно-белым студийным портретам с жестким, контрастным освещением, создающим драматический эффект.

Становление Лорье как fashion-фотографа приходится на 1970-е и 80-е годы, период расцвета индустрии моды и глянцевых журналов. Он получил широкую известность, работая с такими крупными изданиями, как Vogue, L’Officiel, Harper’s Bazaar, а также с домами высокой моды – Dior, Lanvin, Céline, Pierre Cardin среди прочих. Среди его друзей и клиентов были такие знаменитости как Дэвид Линч, Изабель Аджани, Шарль Азнавур, Карла Бруни, Клаудия Шиффер и многие другие. Помимо моделей, звезд кино и музыкантов, ему довелось снимать и политиков, в частности Жака Ширака, для которого он оформил серию плакатов для его избирательной кампании в 1988 году.

На персональной выставке автора будут представлены работы 1970-х, 80-х и 90-х годов. После военной службы в Алжире, Лорье начал снимать только красочные и жизнерадостные фотографии. Характерной чертой его авторского стиля стало использование насыщенных контрастных цветов. В поисках солнца и атмосферы dolce vita, он снимал супермоделей и знаменитостей в райских уголках планеты, среди которых Марокко, Тунис, Маврикий и Сейшельские острова. Как вспоминает сам автор, он "решил выразить свободу и счастье в своих фотографиях". Его работы – невероятно сочные и яркие, на которых моделей окружает синее море и небо, согревающее солнце и белый песок. Это и есть оазис счастья и свободы для автора.

В рамках выставки пройдет встреча с Жаном-Даниэлем Лорье, на которой фотограф расскажет о своем творчестве, многочисленных путешествиях, fashion-фотографии и работе с именитыми домами мод и мировыми глянцевыми журналами.

Когда: 4 апреля – 23 июня
Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер

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