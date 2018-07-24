Фестиваль спорта и музыки в "Сокольниках" собрал 66 тысяч гостей и участников

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7-й сезон самого масштабного международного молодежного баттла по спортивным и творческим направлениям объединил 300 тысяч участников, зрителей и болельщиков, поставив рекорд за все годы проведения.

21-22 июля в парке "Сокольники" эксперты и наставники определили победителей девяти направлений седьмого сезона Фестиваля спорта и музыки в рамках масштабного молодежного проекта.

В спортивных чемпионатах победителями стали:

"2.0 поехали" (Сургут) – чемпионат по футболу (юноши, 14-16 лет)

"ФК Футбол" (Тюмень) – чемпионат по футболу (юноши, 17+ лет)

"Гидра" (Санкт-Петербург) – чемпионат по стритболу (юноши)

"Парадайз" (Краснодар) – чемпионат по стритболу (девушки)

Наставники творческих батлов с главной сцены назвали имена победителей:

Рэйчел Хайдукова – блог

Василий Дёмин – рэп

Анна Верес – фото

Алиса Трифонова – вокал

Победители музыкальных конкурсов в ближайшее время запишут свои треки вместе с L’One, NEL и Мишей Марвиным, лучший блогер подпишет контракт на годовое продюсирование. Победителю фото-баттла полагается профессиональная фотокамера и бессрочное сотрудничество с крупнейшим сайтом фотохроники.

Впервые с помощью народного голосования был выбран второй победитель направления "вокал" – Роман Погорельцев. Он получил специальный приз от партнера фестиваля – поездку на ежегодную музыкальную церемонию The Brit Awards 2019 в Лондоне.

Сильнейшей командой чемпионата по киберспорту стали Whites, представляющие сборную СНГ (Владислав "mooNlight" Иващенко, Александр "Ceyler" Попов, Леонард "Massacre" Урих, Дмитрий "Nefrit" Тарасич, Даниал "XSvamp1Re" Алибай). Ребята получат квоту в финале Кубка России по киберспорту 2018.

В направлении "волонтерство" были объявлены сразу четыре победителя:

Проект "Новое поколение", Денис Гараев (Сызрань), грант на 400 000 рублей

Проект "Чашка супа", Алена Суханова (Екатеринбург), грант на 200 000 рублей

Проект "Не просто кошки", Дарья Тютикова (Пермь), грант на 200 000 рублей

Проект "Фестиваль "Добрый", Николай Стрельников (Москва), грант на 200 000 рублей.

Победители смогут потратить гранты на реализацию и развитие своих волонтерских проектов.

А все победители этого года отправятся в путешествие в Европу, организованное туроператором SUNMAR.

Фестиваль спорта и музыки в рамках масштабного молодежного проекта неоднократно давал путевку в жизнь талантливым ребятам. В течение этого сезона 80 участников уже получили приглашения от скаутов в профессиональные футбольные и баскетбольные клубы.

В 2018 году проект охватил восемь стран, больше 70 тысяч игроков приняли участие в чемпионатах по футболу и стритболу, включая 6,5 тысячи участниц женских команд, а творческие конкурсы собрали более 16 тысяч ярких проектов. На суперфинале в Москве сражались 206 финалистов из пяти стран – лучшие из лучших среди почти 90 тысяч участников. В общей сложности в этом году проект собрал более 300 тысяч участников, болельщиков и зрителей – это рекорд за все годы проведения фестиваля.