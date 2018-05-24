Голливудский сценарист Роберт Макки – об идеях на миллион, сериалах и политике на "Оскаре"

Один из самых известных голливудских гуру, сценарный тренер Роберт Макки с 24-го по 27 мая проведет в столице свои семинары. Экс-студенты автора бестселлера "Истории на миллион долларов" получили более 60 премий Американской киноакадемии "Оскар", 200 премий "Эмми", 100 премий Гильдии сценаристов Америки и 50 премий Гильдии режиссеров Америки. Его семинары посещали Джулия Робертс, Дайан Китон, Дрю Бэрримор, Питер Джексон, Дэвид Боуи и другие легенды Голливуда.

В преддверии выступлений Роберт Макки пообщался с журналистами и рассказал, как связана политика и "Оскар", признался, чем его раздражает "Форма воды", и объяснил сильные стороны "Левиафана".

О том, почему нужно игнорировать тренды

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Киноиндустрия серьезно выросла за последние годы и качественно, и количественно. Но для меня это абсолютно не принципиально. Я стремлюсь к тому, чтобы обучать людей вечным формам, ведь тот сторителлинг, который был актуален во времена Гигамеша, актуален до сих пор.

Я стремлюсь к тому, чтобы не просто не преподавать тренды, но и полностью их игнорировать. Потому что я знаю, что если я буду говорить своим ученикам "копируйте то, что есть сейчас", они будут отставать лет на десять.

Все то, что мы видим сейчас на экране, на самом деле началось очень давно. Просто представьте: к сценаристу приходит какая-то идея, в течение года он ее реализует, претворяет в сценарий, потом продает, получает финансирование, начинается кастинг, продакшн и так далее. И этот десятилетний период – то время, которое отделяет идею от того, что мы видим на экране.

И если мы будем копировать то, что делается сейчас, вы всегда будете отставать на десять лет, потому что именно тогда зарождались современные тренды. Поэтому важнее находить вдохновение внутри себя, в своих проблемах, в проблемах семьи, общества. Эти вещи находятся в основе того, что мы делаем.

О внутренних конфликтах

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

За последние пять лет не появилось ни одного фильма, который зацепил бы меня с точки зрения формы, техники. При этом меня восхищает содержание этих работ. Начнем с того, что аудитория XXI века находится в плотной коммуникации с художниками. И в ходе этого процесса возросли моральная и внутренняя сложность, богатство персонажей. В этом плане мы продвинулись даже сильнее, чем Бергман и Федерико Феллини в прошлом веке.

И мы наблюдаем очень серьезное повышение сложности персонажа внутри себя. В прошлом эти этические полярности, как правило, раскидывались по всей структуре действующих лиц, были просто положительные и отрицательные персонажи. Разумеется, существовали и внутренне конфликтующие, сложные герои, начиная, если угодно, с "Преступления и наказания".

Сейчас же мы видим многомерность, которая находится внутри персонажей. В этом плане очень показателен сериал "Во все тяжкие": у Уолтера Уайта, к примеру, 16 внутренних противоречий, конфликтов. И это очень серьезный прорыв, это потрясает, и зритель этого жаждет.

Второй момент – это длительность истории. В норме мы говорили о двух-трех часах для художественного фильма. Но, с другой стороны, если брать телевидение, то это уже 50, 75 и даже 100 часов рассказывания истории. И акт этой истории охватывает годы – это потрясающий, беспрецедентный масштаб.

О сериалах

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Человеческая природа не меняется фундаментально. Поэтому в искусстве все становится не столько сложнее, сколько многосоставнее. Больше персонажей, больше сюжетных линий. К этой "сложности" есть ключ: когда мы встречаем какого-то человека, вступаем в коммуникацию – меняется наше поведение. Ясное дело, что с дочерью мы общаемся иначе, чем с мамой, а с боссом иначе, чем с подчиненным. Различные качества нашей природы проявляются в различных коммуникациях.

Поэтому для того, чтобы создать сложного персонажа, мы эту личность окружаем большим количеством людей и даем ей довольно большой промежуток времени для того, чтобы проявиться. У посредственного сценариста персонаж всегда будет действовать одинаково. В то время как для хорошего писателя он будет меняться с каждой новой встречей, с каждым новым человеком, с которым он взаимодействует.

О политике на "Оскаре"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Для меня фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" должен был получить "Оскар" за лучшую сценарную работу. На самом деле, я очень часто спорю с результатами этой кинопремии. Для меня показательными являются именно распределение номинантов, потому что те фильмы, которые выигрывают, в 99 случаях из 100 – это политические решения. Что я имею ввиду? Для Голливуда очень важен этот маркетинговый пиар-аспект. Они хотят, чтобы их воспринимали как некое сообщество художников, которые осознают мировые тренды, проблемы, политические, расовые вопросы, что у них есть нужная доза политкорректности к вопросам гетеро. И именно поэтому "Оскар" очень часто получают фильмы, подобные той же "Форме Воды", которая, попрошу заметить, была снята латиноамериканским режиссером – согласитесь, это довольно полезно для пиара.

О том, что раздражает

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Меня бесит претенциозность. Особенно, когда люди ценят себя больше, чем этого заслуживают. Вот, например, фильм "Форма воды" старается отличиться. Вроде там все компоненты есть – скажем, сексуальность, претензия на глубину... Но эта картина именно пытается быть произведением искусства, при том что ни в каком месте это не искусство.

О любимчиках и "Левиафане"



Мне сложно назвать лучшего сценариста сегодня. Я никогда не называю никого конкретно, не составляю списков просто потому, что меня сразу бы начали судить именно по этой информации. Я вот сейчас смотрю сериал "Диета из Санта-Клариты" – невероятно смешной сериал про женщину-каннибала. И очень не хочу, что обо мне судили как о человеке, которому нравится глупая комедия (хотя она правда классная).

Поэтому у меня нет никаких любимчиков. Но, должен отметить: мне очень понравился российский фильм "Левиафан". Это нероятная мощь, ощущение после просмотра было такое, будто меня с огромной силой ударили в живот.

О женщинах-сценаристах

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Много лет назад я вел мастерскую, на занятия пару раз в неделю ко мне приходили около 10 сценаристов: и мужчины, и женщины. И, что характерно, женщины были гораздо талантливее. Правда, мужчины добивались того, чтобы по их сценариям снимались фильмы. Все почему? Потому что они проявляли больше упорства, они не сдавались. В то время как женщины быстро подчинялись, прогибались, не проявляли достаточной настойчивости. И я считаю, что это связано с тем, как они воспитывались.

Как мы воспитываем наших детей? Стремимся к тому, чтобы мальчики были целеустремленными, агрессивными, в то время как дочки подчинялись и... рожали детей. И как же хорошо, что эти условности сейчас меняются. Будущее для женщин-сценаристок прекрасное.