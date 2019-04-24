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Культура

24 апреля, 14:30

В Малом театре состоится премьера спектакля с Ириной Муравьевой

культура театр

Премьера спектакля "Всегда зовите Долли!" пройдет 30 апреля на сцене Малого театра на Большой Ордынке.

Фото предоставлено организаторами

В спектакле по пьесе канадского писателя Торнтона Уайлдера "Осторожно, сваха!" сыграют народные артисты России Ирина Муравьева и Валерий Афанасьев. Премьера приурочена к юбилею Ирины Муравьевой, которая в феврале этого года отметила 70-летие. В спектакле также заняты молодые актеры Ася Дубровская, Ольга Абрамова, Александр Дривень, Дарья Мингазетдинова, Карина Саханенко и другие.

Режиссер театра имени Е. Вахтангова Владимир Иванов поставил историю знаменитой свахи, взявшейся искать жену богатому вдовцу, но скоро решившей, что мужчина вполне подойдет и ей самой. Эта романтическая музыкальная комедия понравится всем зрителям, ведь речь пойдет о любви, которая может внезапно войти в жизнь как совсем юного, так и состоявшегося человека.

"Ирина Муравьева пришла в Малый театр уже известной актрисой. Я искал исполнительницу роли Раневской в спектакль "Вишневый сад", и предложил эту роль ей, – рассказал актер, режиссер, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. – Она сутки думала и согласилась. И с тех пор 26 лет она служит в нашем театре. Она необыкновенная актриса, не боится быть некрасивой, не боится быть старой, не боится быть склочной. Вот почему с ней работать очень интересно".

"Муравьева – одна такая. Актриса с большой буквы, легенда. И сегодня она уже достояние не только театра, но всей страны", – добавил народный артист России, актер Малого театра Александр Ермаков.

Билеты доступны по ссылке.

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