"Зеленый" музей: макароны вместо трубочек и крышки из крахмала в "Гараже"

"Гараж" перешел на сторону "зеленых" – кафе при музее современного искусства отказалось от одноразового пластика. Стаканы для напитков на вынос сделаны из бумаги, крышки – из кукурузного крахмала, контейнеры для еды – из сахарного тростника, вместо пластиковых трубочек – безглютеновые макароны. Если прийти со своим стаканом или термосом, можно получить скидку 30% на напитки. Рассказываем о других экологических инициативах "Гаража".
Раздельный сбор отходов
На территории музея стоят баки для раздельной сортировки отходов – стекла, бумаги и пластика, которые отправляют на переработку. Еще в "Гараж" можно отнести старые батарейки – если их выбросить в общий бак, они попадут на свалку и отравят воду и почву.
Одежда для нуждающихся
В холле "Гаража" установлен контейнер Recycling Box для ненужной одежды – ее передают нуждающимся. Иногда в музее собирают вещи для художественных акций: два года назад посетителей просили приносить одежду красного и оранжевого цветов для инсталляции "Медленное действие" китайской художницы Инь Сючжэнь. Сотрудники музея также проводят Garage Sale, где обмениваются старыми вещами, а невостребованные передают в благотворительные организации.
Крышечки добра
В музее принимают пластиковые завинчивающиеся крышки – например, от бутылок с газировкой. Все собранные средства от их переработки направляют в фонд помощи детям-сиротам в рамках проекта "Добрые крышечки".
Зеленый офис
Музей старается производить минимум ненужных материалов – число распечаток сокращают с помощью цифровых презентаций, количество потраченных листов считает система контроля печати PaperCut, от бумажного документооборота отказываются в пользу электронного. А в залах вместо галогенных светильников установлены экономичные и экологичные светодиодные.
Экопросвещение
"Гараж" рассказывает об экологии на выставках: в июне откроется проект "Грядущий мир: экология как новая политика 2030–2100". Летом в кинотеатре Garage Screen напротив музея покажут фильмы о защите окружающей среды, а на московском фестивале экспериментального кино MIEFF 2019 в июле при поддержке музея вручат приз за лучший фильм на экотематику.
Екатерина Загвоздкина