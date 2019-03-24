"Зеленый" музей: макароны вместо трубочек и крышки из крахмала в "Гараже"

"Гараж" перешел на сторону "зеленых" – кафе при музее современного искусства отказалось от одноразового пластика. Стаканы для напитков на вынос сделаны из бумаги, крышки – из кукурузного крахмала, контейнеры для еды – из сахарного тростника, вместо пластиковых трубочек – безглютеновые макароны. Если прийти со своим стаканом или термосом, можно получить скидку 30% на напитки. Рассказываем о других экологических инициативах "Гаража".

Фото: предоставлено Музеем современного искусства "Гараж"

Раздельный сбор отходов

На территории музея стоят баки для раздельной сортировки отходов – стекла, бумаги и пластика, которые отправляют на переработку. Еще в "Гараж" можно отнести старые батарейки – если их выбросить в общий бак, они попадут на свалку и отравят воду и почву.

Фото: предоставлено Музеем современного искусства "Гараж"

Одежда для нуждающихся

В холле "Гаража" установлен контейнер Recycling Box для ненужной одежды – ее передают нуждающимся. Иногда в музее собирают вещи для художественных акций: два года назад посетителей просили приносить одежду красного и оранжевого цветов для инсталляции "Медленное действие" китайской художницы Инь Сючжэнь. Сотрудники музея также проводят Garage Sale, где обмениваются старыми вещами, а невостребованные передают в благотворительные организации.

Фото: предоставлено Музеем современного искусства "Гараж"

Крышечки добра

В музее принимают пластиковые завинчивающиеся крышки – например, от бутылок с газировкой. Все собранные средства от их переработки направляют в фонд помощи детям-сиротам в рамках проекта "Добрые крышечки".

Фото: предоставлено Музеем современного искусства "Гараж"

Зеленый офис

Музей старается производить минимум ненужных материалов – число распечаток сокращают с помощью цифровых презентаций, количество потраченных листов считает система контроля печати PaperCut, от бумажного документооборота отказываются в пользу электронного. А в залах вместо галогенных светильников установлены экономичные и экологичные светодиодные.

Фото: предоставлено Музеем современного искусства "Гараж"

Экопросвещение

"Гараж" рассказывает об экологии на выставках: в июне откроется проект "Грядущий мир: экология как новая политика 2030–2100". Летом в кинотеатре Garage Screen напротив музея покажут фильмы о защите окружающей среды, а на московском фестивале экспериментального кино MIEFF 2019 в июле при поддержке музея вручат приз за лучший фильм на экотематику.





Антон Белов директор "Гаража" Вопросы экологии, перепроизводства и неконтролируемого потребления очевидны. Их уже странно не замечать. Поэтому здесь дело не в осознании, а уже в реализации конкретных инициатив. Ответственный выбор подрядчиков, забота об экологии и эффективности стали для музея естественным шагом в реализации программы устойчивого развития. В музее есть своя инициативная группа, я тоже в ней участвую. Мы обмениваемся идеями и реализуем их поэтапно. И, кстати, во многом экоинициативы позволяют нам не просто не тратить больше, а наоборот – экономить: на электроэнергии, бумаге и пластике.



Екатерина Загвоздкина