Рукописи, которые горят. Почему гении уничтожали свои работы

Ночь на 24 февраля 1852 года вошла в историю отечественной литературы как одна из самых мрачных. Именно тогда Николай Васильевич Гоголь сжег в камине помимо других заранее приготовленных для этого вещей второй том поэмы "Мертвые души". Великий писатель был не единственным, кто по той или иной причине уничтожал свои уже готовые произведения. Кто еще из знаменитых творцов "аннулировал" свои работы без возможности восстановления и почему – в материале портала Москва 24.

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"Мертвые души" были не первым произведением Гоголя, брошенным своим автором в огонь. В 1829 году такая же участь постигла ранний литературный опыт начинающего писателя – поэму "Ганц Кюхельгартен", написанную им двумя годами ранее. Вскоре после публикации поэма получила ряд негативных отзывов, ознакомившись с которыми Гоголь скупил большинство экземпляров издания и при помощи своего слуги сжег их. Поскольку поэма была опубликована под псевдонимом, молодой писатель имел возможность начать свою карьеру с чистого листа. О принадлежности "Ганца Кюхельгартена" перу Гоголя широкая общественность узнала лишь после смерти писателя.

Один из отцов-основателей импрессионизма, Клод Моне особенно известен благодаря своему циклу с изображением кувшинок. Работавший над этим сюжетом на протяжении последних 30 лет жизни, Моне создал более двух сотен полотен на эту тему. Однако не стоит думать, что постоянная практика давала художнику уверенность в себе: он оставался доволен своими "кувшинками" далеко не всегда и перед выставкой, запланированной на 1908 год, в Париже в приступе гнева и отчаяния уничтожил по меньшей мере 15 готовых работ. Этот акт "обнуления" помог ему снова сосредоточиться на работе, и в следующем году выставка "Кувшинки" произвела в уже пресыщенной современным искусством французской столице триумф.

Это был не единственный случай, когда "Кувшинки" Моне подвергались уничтожению. В 1958 году еще две работы пострадали во время пожара в Нью-Йоркском музее современного искусства.

Совсем другие мотивы руководили молодым Пабло Пикассо, со всей энергией молодости боровшимся за выживание в Париже в начале 1900-х годов. Вместе со своим другом, поэтом и критиком Максом Жакобом они делили маленькую комнатку с одной кроватью, в которой Пикассо спал ночью, а Жакоб – днем. Но в их спартанском жилище не хватало не только места, но и отопления. Во время одной из зим, выдавшейся слишком суровой, чтобы не замерзнуть до смерти, молодому художнику приходилось порой отапливать квартиру собственными работами.

Уничтожение авторами своих работ не всегда носило тотальный характер, но могло быть лишь частичным и при этом фатальным. "Демон поверженный" был завершен Михаилом Врубелем и выставлен в 1902 году на экспозиции объединения "Мир искусства" в Санкт-Петербурге. Уже тогда полотно стало известным из-за одержимости художника своей работой: недовольный результатом, Врубель приходил к полотну каждое утро и при посетителях переписывал самого Демона, его лицо, фигуру и позу, менял фон. Жена художника Надежда Забела-Врубель писала о том, как каждый день менялась картина: "Были дни, что "Демон" был очень страшен, и потом опять появлялись в выражении лица Демона глубокая грусть и новая красота". Помешанность на "Демоне" окончательно подорвала здоровье художника: уже через несколько месяцев он был госпитализирован с симптомами острого психического расстройства, после чего здоровье Врубеля уже не приходило в норму.

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Жорж Мельес – один из основоположников мирового кинематографа, его фильмография насчитывает киноленты самых разных жанров и хронометража, из которых сохранилось около двух сотен работ. Часть из его наследия была сожжена самим автором в его студии вместе с декорациями и костюмами. Это был своеобразный жест отчаяния доведенного до бедности творца: на тот момент всеми правами на фильмы Мельеса и его студию обладали братья Пате, в то время как сам автор не получал денег за прокат, а здание основанной им киностудии использовалось не по назначению. Среди сгоревших фильмов была и колорированная версия его знаменитого фантастического фильма "Путешествие на Луну". У нее относительно недавно обнаружилась копия, а вот другие фильмы были уничтожены безвозвратно. Впоследствии в середине 1920-х разоренный Мельес зарабатывал на жизнь продажей конфет и игрушек на Монпарнасе, лишь к началу 1930-х годов о великом режиссере снова вспомнили, наградив его орденом Почетного легиона и приютив в пансионе для престарелых актеров.

Полна потерь и мистических недомолвок фильмография Рустама Хамдамова – пожалуй, самого загадочного советского и российского кинорежиссера, сценариста и художника. Несмотря на признанный коллегами еще в студенческие годы талант Хамдамова, тот факт, что его графические работы хранятся в собрании Государственной Третьяковской галереи, а начало творчества относится еще ко второй половине 1960-х годов, впервые одно из его произведений – полнометражный фильм "Мешок без дна" – вышло в прокат лишь в этом году. Предыдущий полнометражный фильм "Анна Карамазофф" с Жанной Моро в главной роли был показан широкой публике лишь однажды – в 1991 году на Каннском кинофестивале. Из-за разногласий с продюсером кинолента так и не дошла до зрителя. Еще печальнее сложилась судьба раннего фильма режиссера "Нечаянные радости": признанная руководством "Мосфильма" несоответствующей утвержденному сценарию Андрея Кончаловского, кинолента по мотивам биографии Веры Холодной была уничтожена (за исключением трех коротких фрагментов), а позже переснята Никитой Михалковым под названием "Раба любви".

До нас не дошли бы произведения Франца Кафки, если бы его близкий друг и душеприказчик Макс Брод исполнил последнюю волю писателя и сжег без прочтения все написанное им. Вместо этого Брод опубликовал большую часть его работ, среди которых – знаменитые романы "Процесс", "Замок" и "Америка", во многом оставшиеся незавершенными. Правда, остается лишь догадываться, какая часть литературного наследия Кафки избежала огня: часть его рукописей все же уничтожила по воле писателя его возлюбленная Дора Диамант, еще больше произведений сжигал в течение жизни и сам Кафка. Некоторые исследователи полагают, что доля уничтоженных им произведений могла доходить до 90% от всего написанного.

Данте Габриэль Россетти, английский поэт и художник, один из самых известных прерафаэлитов, отличался не только яркостью работ, но и поистине артистической эксцентричностью поступков. После смерти своей музы и возлюбленной, художницы и поэтессы Элизабет Сиддал поэт в приступе горя положил в гроб жены сборник своих неопубликованных поэм и стихотворений, дав себе завет оставить поэзию. Семь лет спустя после погребения Сиддал литературный агент Россетти уговорил поэта дать разрешение на эксгумацию тела Элизабет с целью вернуть рукопись. Сохраненные таким образом стихи увидели свет уже в следующем, 1870 году.

Лиза Минаева