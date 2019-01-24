Неожиданный гид по Нижнему Новгороду: дети-железнодорожники и легендарная шаурма

Совсем недавно сервис Numbeo сделал рейтинг самых уютных городов мира. Туда не попали Москва и Петербург, зато попал Нижний Новгород, чему были немало удивлены российские СМИ. Би-би-си считает, что рейтинг составлен некорректно, что Numbeo – это просто какой-то сайт, на котором за самый уютный город может проголосовать кто угодно, так что победа Нижнего незначима.

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Впрочем, это все равно хороший повод вспомнить о том, что в пределах четырехчасовой поездки на поезде из Москвы есть чудесный город, прекрасно подходящий, если у вас, например, свободны два дня (а то и один, впрочем). Как и в любом российском городе, там намного уютнее летом, чем зимой.

Нижний, наверное, не очень подходит тем, кто исповедует принцип китайского туриста, по которому всенепременно надо посетить четко очерченный список достопримечательностей. По сравнению с Москвой здесь все очень неспешно, и поэтому лучше всего просто без дела бродить по старым улицам. Собрали для вас примерные ориентиры, откуда и куда, собственно, бродить.

Подчеркнем, что это субъективный взгляд кинокритика из Москвы: возможны неточности.

Кремль, Арсенал, местный Арбат

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Та самая Русь, сконцентрированная в пределах одного музейного комплекса. Охраны, заграждений и прочих мучений, как в Московском Кремле, тут нет, ходи-гуляй сколько хочешь. Делать особо тоже нечего, но есть очень приличное выставочное пространство, сделанное в Арсенале, там красиво, старая кирпичная кладка, неожиданные экспозиции, например, на ближайшие месяцы заявлена интригующая выставка каких-то молодых британских художников.

Из Кремля можно спуститься до реки по грандиозной Чкаловской лестнице, которую именуют "крупнейшей мемориальной лестницей страны" (интересно, а какие были конкуренты). Если же пойти в другую сторону, то вы быстро доберетесь до местного Арбата, Большой Покровской улицы, где, правда, слишком много сделано для иностранных туристов. Ищите разный вкусный кофе в окрестностях, его неожиданно много и совсем не по московским ценам (тут вообще решительно дешево).

Митболы

Да, в Нижнем Новгороде не вымерли митболы! Помните, был такой почему-то многих раздражавший тренд в ресторанной Москве в начале 2010-х, который появился так же неожиданно, как и закончился. И как же, черт побери, приятно вспомнить, что митболы, оказывается, – штука весьма вкусная, пусть это на самом деле просто тефтели под иноземным названием. Место называется Freakadely, находится на Алексеевской, 13д, в шаге от Большой Покровской, на очень миловидном пригорке (кстати, в Нижнем вообще много рельефных подробностей, это добавляет городскому ландшафту глубины). Митболы можно кастомизировать, посыпать всем, чем хочешь, любые варианты будут очень неплохи.

Шаурма на Средном

Не смейтесь, но это настоящая городская достопримечательность, совершенно объективно лучшая шаурма страны. Ее даже проверяла программа "Ревизорро" и выдала какую-то наклейку, что все на производстве чисто и стерильно. Впрочем, даже если бы не было, попробовать шаурму на Средном рынке все равно бы стоило: вкус описывать не будем, и так все понятно – идеальный стритфуд, лучше, чем донер в Берлине, честно. Ларек сложно не заметить, мимо не пройдешь. Вокруг кипит жизнь, радостные люди, предвкушающие встречу с прекрасным, стоят в очереди, кто-то танцует под музыку из колонок автомобилей, постоянно подъезжают такси, словно это не очередь за шаурмой, а какой-то удивительный полустихийный рейв.

Если идти к рынку со стороны гостиницы "Кулибин" (очень приличной, кстати, и у нее во дворе реально находится могила изобретателя Кулибина), можно посмотреть по дороге на удивительный район, где очень миловидные старые деревянные дома, в которых люди, видимо, не очень-то хотят жить и требуют от властей их расселить: они расписаны граффити или просто надписями в духе "Куда смотрит мэр". Тоже вполне этнографически интересно.

Детская железная дорога

Интереснейший опыт, равный которому сможет подарить не каждый новомодный иммерсивный спектакль. Итак, это вполне настоящая железная дорога, пусть узкоколейная и маленькая. Только там везде работают дети, а не взрослые: машинисты, стрелочники, даже проводники – все школьного возраста. Они таким образом готовятся к поступлению в разные ж/д вузы. Выглядит это так, будто во вселенной что-то сломалось, и ты словно плантатор из какой-то гнусной антиутопии, где все дети – рабы. Наконец, это просто любопытно, понаблюдать за работой железнодорожного комплекса в миниатюре, пусть вы и никогда не задумывались над тем, чтобы заняться чем-то подобным.

Канатная дорога

Фото: РИА Новости/Олег Золото

Самое классное из туристических развлечений города. Часто гости Нижнего плавают на катерах по Волге, но лучшие виды и пейзажи видны с высоты, а не с воды. Кабинки маленькие и чуть раскачиваются на ветру, снизу – широченная Волга, свежий воздух.

Егор Беликов