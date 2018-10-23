Москва онлайн покажет, как художнику подружиться с известными брендами

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25 октября в Британской высшей школе дизайна состоится первая лекция цикла Arts&Brands по теме – "Коллаборации брендов с художниками". Прочитает ее Анастасия Елаева, стратегический консультант и руководитель направления креативных партнерств международного PR-агентства Grayling.

Арт-коллаборации – один из самых распространенных форматов взаимодействия художников и брендов. Компании привлекают таланты для создания лимитированных коллекций, разработки рекламных кампаний, а также для создания арт-проектов, иллюстрирующих ценности и особенности брендов.

На лекции речь пойдет о самых ярких примерах арт-коллабораций в истории. Что компании пытаются показать сотрудничеством с художниками? Как художнику понять, что хочет от него бренд? Почему традиционные бренды с историей все чаще интересуются граффитчиками, тату-мастерами и иллюстраторами, популярными в Instagram? Как сделать творческое партнерство успешным и найти баланс между коммерческим и творчеством?

В рамках лекции своим опытом поделится российский художник Макс Гошко-Даньков.

Макс – автор книги-раскраски "Города Мечты", а также проекта Больших Раскрасок на улицах городов мира (Москва, Пекин, Стамбул, Гонконг, Варна, Токио). Художник принимал участие в 1-й и 2-й Биеннале молодого искусства "Стой! Кто идет?"

Цикл лекций "Arts&Brands: Как подружить художников и бренды. Руководство к действию" рассматривает историю и современные примеры творческих союзов. Каждая встреча посвящена отдельному направлению сотрудничества брендов и художников – арт-коллаборациям, программам поддержки (премии, арт-резиденции), а также примерам успешных проектов.

Смотрите трансляцию 25 октября в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.